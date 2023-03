Russell lesújtó véleménye az idei szezonról: "Ezzel a teljesítménnyel minden versenyt ők nyernek..."

Max Verstappen magabiztos kettős győzelmet hozott a Red Bullnak az időmérőn és a versenyen is, míg a Charles Leclerc műszaki hibája után a versenyt a harmadik helyen záró Fernando Alonso 38 másodperccel utána ért célba.

A teljesítményt nem igazán találó Mercedes versenyzője, George Russell a Forma-1 mezőnyétől különböző ligába helyezte a Red Bullt és elmondta, szerinte idén mind a 23 versenyt meg fogják nyerni:

„A Red Bull már be is zsebelte ezt a bajnoki címet, nem hiszem, hogy bárki is képes lesz velük harcolni idén. Fogadni is mernék arra, hogy minden egyes versenyt megnyernek, ezzel a teljesítménnyel nem hiszem, hogy bárki meg tudja őket közelíteni.”

„Ezen a hétvégén gyengébbnek tűnt a tempójuk, mint a teszteken, ami kicsit furcsa, de ugyanakkor ők lazíthatnak és azt csinálnak, amit akarnak. Lehet, hogy az időmérőkön nem mindig lesznek az élen, mert a Ferrari nagyon jó az időmérőn, de a versenytempójuk nagyon, nagyon erős.”

A Mercedes csapatfőnöke, Toto Wolff is roppant frusztráltan nyilatkozott a versenyt követően.