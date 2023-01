Russell kicsit tavaly is újoncnak érezte magát

Miután Forma-1-es karrierjét a mélypontból építkező Williamsnél kezdte, Russell a Mercedeshez érkezve egy olyan csapathoz igazolt, amely azelőtt nyolc konstruktőri címet szerzett zsinórban és amely saját maga mellett három másik gárdának szállít motorokat.

Amellett azonban, hogy az új eljárásokat meg kellett tanulnia, Russell év végi interjújában, melyen a Motorsport.com is jelen volt, arról is beszélt, hogy kihívásként élte meg a teljesen más működést a versenyhétvégéken is. Ennek ellenére végül megverte egyéniben Lewis Hamiltont és a csapat egyetlen futamgyőzelmét is ő szerezte.

„Valamilyen szempontból kicsit idén is újoncnak éreztem magam ahhoz a szinthez, amin ez a csapat működik. Olyan dolgokat láttam, amikről senki nem is beszélt nekem előtte a Forma-1-ben. Szóval ezt időbe telt megérteni, mik a csapat eljárásai a hétvégéken, hogyan tudom a beállításokkal gyorsabbá tenni az autót, ezek nekem kicsit újonc dolgoknak tűntek.”

„Persze az, hogy Lewis csapattársa voltam, már eleve nagyszerű helyzet, mert az egyik legjobb pilóta valaha és rengeteget tanultam tőle, főleg a pályán kívüli dolgokról, őszintén szólva, hogy hogyan bánik a mérnökökkel és teszi a dolgát.”

„Ugyanakkor apró részletek a pályán is voltak, amiket láttam tőle. Ha valaki viszont Forma-1-es világbajnok akar lenni, akkor a legjobbakat is meg kell vernie, és micsoda remek helyzetben vagyok, hogy Lewis a mérce számomra!”

Bár Russell szerezte a Mercedes legjobb eredményeit 2022-ben – például a sprint és a főfutam is az ő győzelmével zárult Sao Paulóban – és az első 16 futamból 15-ön a legjobb öt között végzett, voltak súlyos hibái is.

Ezek közé tartozik ütközése Valtteri Bottasszal és Mick Schumacherrel Szingapúrból, vagy Carlos Sainzcal Austinban, valamint hibája Mexikóban, amivel lecsúszott a pole pozícióról. A Motorsport.com kérdésére, hogy ezek annak tudhatóak be, mert túlságosan erőlködött, Russell így válaszolt:

„Igen, azt hiszem, ez az egész a tapasztalatról szól. Ismerem magamat és ebben a sportban megvan az a szint, ami felett már nem szabad erőltetni a dolgokat. Hagyni kell, hogy csak sodorjanak a dolgok. Sokszor szeretne az ember dühből vezetni, de nem mindig így a leggyorsabb. Ez az, amit az ember a tapasztalattal megtanul.”

„Mindig éreztem, hogy ha az ember 99%-on vezet, az sokkal többet jelent, mintha 101%-on. 101%-on már túllőttél a célon. Ha 99%-on vagy, akkor lehet, hogy benne hagysz egy századot a körödben, de ha 101%-on vagy, akkor kicsúszol vagy összetöröd az autót. De közel akarsz lenni a 100%-hoz és ez néha átcsúszik 101%-ba. Ezt is tapasztalattal lehet kezelni.”

„Mexikóban tudtam, hogy a kör elején hibáztam, szóval kicsit jobban erőltettem, hogy behozzam a lemaradást. Nem kerülhettem el, hogy teljesen tönkrevágjam azt a kört is, mert amúgy is a lehető leggyorsabban akartam menni.”

„Austinban szerintem annyira nem erőltettem, szerintem ott csak balszerencsém volt, rosszul mértem fel a helyzetet. Én már bevágtam a kanyarba, arra számítottam, hogy Carlos kívülről támad, de bevágott mellém és akkor már késő volt.”

„De mondom, itt éppen a határaimat kerestem, mert egy kicsit újonc vagyok ebből a szempontból, először kerültem az élmezőnybe. Teljesen más történet, mintha a mezőny végén vagy. Már az is, ahogy a rajt után az első kanyarhoz hozzáállsz, amikor alig páran vannak előtted, más, mint amikor 15 autó torlódik fel, mint egy harmonika.”

„Amikor 15 autó van előtted, sokkal több a piszkos levegő, mintha három. Három évig voltam sereghajtó, csak húsz versenyem van, ahol az élmezőnyben rajtolhattam. Ezeket az egyedi dolgokat meg kell tanulni, ugyanúgy, ahogy azt is megtanultam, hogy hogyan viselkedjek hátul.”