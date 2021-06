Russell kevesebb „Mr. Szombatot és több Mr. Vasárnapot szeretne”

A britet továbbra sem győzte még le williamses csapattársa az időmérőkön, miután azonban a csapat remekül teljesített a Francia Nagydíjon elért 12. hellyel, Russell most abban reménykedik inkább, hogy a futamon végre sikerülhet nekik bejutni a top tízbe.

Ugyan örül annak, hogy a közvetlen riválisainál jobb szokott lenni szombatonként, de ez bizonyos értelemben frusztrálja is, mivel tudja, hogy a vasárnap az, ami igazán számít. „A Mr. Szombat helyett szeretnék inkább Mr. Vasárnap lenni. Mindig van egy kompromisszum, megpróbálod megtalálni az egyensúlyt” – mondta az F1.com-nak Russell.

„Úgy érezzük, hogy a szombat már lényegében az irányításunk alatt van, ezért igyekszünk minden erőfeszítést vasárnapra összpontosítani. Múlt héten a 14. helyre kvalifikáltam magam, a második kör végére 18. voltam, de aztán a 12. helyen fejeztem be a futamot, szóval kezdjük felismerni, hogy vasárnap osztják a pontokat.”

„Nyilván attól még ugyanúgy jó akarok lenni szombaton, ugyanúgy be akarok jutni a Q2-be, de ki is akarom használni a vasárnapi lehetőségeket, ez számít igazán. Ebben a sportban te vagy a saját szerencséd kovácsa, és nem akarom, hogy mások hibáira kelljen várnunk. Én tempóból akarok pontszerző lenni.”

„Ezt megtehettük volna, és meg is kellett volna tennünk idén Imolában, és nem látom okát, hogy miért ne tudnánk újra megtenni. Majd meglátjuk.” Ami a pénteki napját illeti, most nem mutatott erős teljesítményt a Williamsszel, de ezt annak tudja be inkább, hogy nem ment el a határokig.

„Élvezhető volt, az autó is jónak érződött, a megtankolt etapjaink erősek voltak. Ez volt a legnagyobb pozitívum. Kevés üzemanyaggal nehezebb volt, mert szemerkélt az eső az edzés elején. Ezért nem is akartam feleslegesen túl sok kockázatot vállalni.”

„Sok helyen kell használni a kerékvetőket, és amikor esik, akkor tudod, hogy baj lehet, és még csak a második edzésről volt szó. Biztosan van még benne köridő; izgalmasnak ígérkezik. Eddig minden rendben” – zárta gondolatát a brit versenyző.

