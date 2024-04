Russell: kéne egy automatikus rendszer, hogy elkerüljük az életveszélyes helyzeteket

Bár a futam végén nem hallhattuk Russell rádiózását, de a brit a balesetét követően azonnal kiabálni kezdett, hogy állítsák meg a versenyt, mivel annyira rossz helyen volt az autója. A veszély pedig valóban hatalmas volt, hiszen a pálya egyik leggyorsabb kanyarját követően, tehetetlenül állt meg a W15-ös félig az oldalára borulva.

Az incidens után ráadásul megfigyelhető volt, hogy elég sok idő telt el, mielőtt megérkezett volna a virtuális biztonsági autós jelzés, hiszen addigra Lance Stroll például már elhaladt versenytársa mellett.

Ő is csak azért tudta ezt megtenni, mert az akkori versenymérnöke, Ben Michell, aki Szuzukától kezdve már az Aston teljesítményének optimalizálásáért fog felelni, rögtön figyelmeztette őt, hogy egy autó van a pálya közepén.

Russell melbourne-i esete ugyan nem volt teljesen ugyanolyan, de emlékezhetünk, hogy az utóbbi években több fiatal versenyző is életét veszítette Spában amiatt, mert az álló autójukba nagy sebességgel rohant bele egy másik.

A Mercedes pilótáját Japánban természetesen megkérdezték a történekről, és arról, hogy szerinte szükség lenne-e egy új biztonsági megoldásra a hasonló szituációk elkerülése érdekében. „Elképesztően kényelmetlen volt abban a helyzetben lenni. Egy vak törés után van, ahol 250 km/h-val jönnek az autók, a versenyíven, félig felborulva. Csak vártam, hogy megtörténjen a katasztrófa.”

„Szerencsére volt mögöttem egy 10 másodperces különbség, és azt hiszem, nagyjából 10-12 másodperc volt, mielőtt kiadták a virtuális biztonsági autós jelzést. Ennyi idő alatt viszont öt, hat vagy hét autó is elmehet, ha ez mondjuk az első körben történik, és vélhetően többször el is találtak volna, hiába a sárga zászló.”

„Láttunk már hasonló veszélyes eseteket korábban, amikor egy autó visszajön a pályára – például Carlos [Sainz] 2022-ben itt Japánban. Szerintem meg kéne találni a módját annak, hogy ha egy autó a veszélyzónában van, akkor lehetne egy automatikus VSC, amely azonnal aktiválódik. Itt életek vannak veszélyben. Ezt már számtalanszor láttuk Spában is a felúszó autóknál.”

„Szerintem itt az idő, hogy a technológia segítségével lépéseket tegyünk ezen a téren” – hangsúlyozta Russell. A melbourne-i incidenst jelenleg egyébként vizsgálja az FIA, az Autosport/Motorsport.com pedig úgy tudja, a következő szezonra jelentősen átalakíthatják a pálya 6-os kanyarját.

Ami viszont Russell kérését illeti, a testület úgy érzi, a meglévő folyamatai megfelelően funkcionáltak a történtek során. A pálya mellett található digitális tábla 1,2 másodperccel Russell gumifalba csapódása után már sárgán villogott, majd pedig jött a dupla sárga zászló, beleértve a sportbírók által lengetett fizikai zászlókat is.

8,1 másodperc elteltével a baleset helyszínét megelőző pályaszakasz is dupla sárga zászlós státusz alá került, amit a pilótáknak egy hangjelzés formájában továbbítanak és a kormányon is látnak. Végül egy extra tényező, amely látszólag még veszélyesebbé tette a helyzetet, az volt, hogy több másodpercebe telik, mire a versenyirányításban aktivált VSC-rendszert a TV-s grafikákon is látni lehet, ezért úgy tűnhetett a nézők számára, hogy túl későn adták ki a jelzést.

Az egész incidens kiváltója lényegében Fernando Alonso volt, aki Szuzukában is beszélt a furcsa büntetéséről.