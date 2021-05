George Russell 2019-től 2021 végéig érvényes szerződést írt alá a Williamsszel, ahol a remek teljesítménye miatt komoly esélyesnek tartják a Mercedes 2022-es ülésére, ráadásul szabadon igazolható a jövő évre a Mercedes juniorpilótája.

A mai napon jelentették be, hogy Lando Norris szerződést hosszabbított a McLarennel, rajta kívül pedig Charles Leclerc és Max Verstappen is hosszú távú szerződéssel rendelkezik a Ferrari, illetve a Red Bull csapatánál. Ehhez a „sorhoz” szeretne csatlakozni Russell is.

A Williams pilótája elmondta, ő is hosszú távú szerződést szeretne kötni, bármelyik csapatnál is köt ki 2022-re, és véleménye szerint jó helyzetben van azzal, hogy szabadon igazolható a következő szezonra.

„Egyértelműen jó helyzetben vagyok jelenleg, hiszen szabadon igazolható vagyok a 2022-es idényre. Azt gondolom, hogy a stabilitás és a hosszú táv fontos. Az utóbbi idők tapasztalatai alapján pedig az látható, hogy nagyon nehéz beugrani és alkalmazkodni egy új csapathoz.”

„Tehát bárhol is folytatom jövőre, szeretném, ha legalább néhány évre írnék alá, mert véleményem szerint nagyon fontos az állandóság a fejlődés és növekedés érdekében.”

Bár Russell egyelőre nem tudott pontot szerezni a Williams csapatával, rendre kitűnő teljesítményt nyújt az időmérőn, és többször közel került már a ponthoz a grove-i istállóval. Tavaly pedig a koronavírusos Lewis Hamilton helyére ugorhatott be a Mercedeshez, ahol bizonyította tehetségét, de a pechszériája miatt a kilencedik hellyel kellett beérnie.

Mint ismert, a Mercedes mindkét jelenlegi versenyzőjének 2021 végén jár le a szerződése, és bár a jelenlegi állás szerint több az esély arra, hogy Hamilton marad, Bottas megtartása már sokkal kevésbé vehető biztosra.

Russell Norris kapcsán is nyilatkozott a monacói sajtótájékoztatón, elmondta, nagyon örül honfitársa szerződéshosszabbításának, aki a Williams-pilóta szerint a teljesítményével kiérdemelte a hosszabbítást.

„Lando fantasztikus munkát végzett az utóbbi időkben, és a McLaren csomagjával együtt rendkívüli jól teljesít. Érdekes lesz a 2022-es szezon. Szerintem a McLaren komoly fenyegetést jelenthet a topcsapatokra és a bajnoki címért is ” – méltatta Russell a wokingi alakulatot.

