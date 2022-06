Russell ismét Hamilton előtt végzett, Wolff védelmébe vette a hétszeres világbajnokot

George Russell ismét Lewis Hamilton előtt tudott végezni az időmérő edzésen, így a kvalifikációs összevetésben már 5-3-ra vezet a 24 éves pilóta a hétszeres világbajnok előtt – Russell az ötödik, Hamilton a hetedik helyről rajtolhat a 13 órakor induló futamon – a teljes rajtrács itt látható.

A csapatfőnök Toto Wolff viszont azt nyilatkozta, hogy szerinte túl korai lenne mintát látni abba, hogy az utóbbi három időmérőn Russell volt a gyorsabb, egyszerűen a Hamilton által tesztelt kísérleti alkatrészek nem váltak be:

„Lewis néhány kísérleti alkatrészt próbált ki az autón, egy újfajta padlólemezzel is megpróbálkoztunk az autóján, viszont nem jött be a megoldás. Hogy Russell sorozatban harmadszor is előtte végzett? Szerintem még túl korai lenne belelátni ebbe egy mintát.”

„Nagyon közel vagyok a történésekhez, és azt látom, egyik edzésen egyikük a gyorsabb, a másikon a másikuk. És mivel nagyon pengeélen kell táncolni ezzel a kocsival, így ha nem válik be, amit kipróbálunk, az 2-3 tizedes különbséget is szülhet.”

„Az utolsó három versenyen pedig Lewis vesztett rajta a kísérleteinken, nem pedig George” – tette hozzá a Mercedes csapatfőnöke a BBC tudósítása szerint.

