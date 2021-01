Russell is megszenvedte mentálisan a koronavírus sújtotta F1-es szezont

A 2020-as Forma-1-es szezon a koronavírus-járvány megjelenése miatt március helyett csak júliusban kezdődött el, és a decemberig tartó 6 hónapos időszakba 17, főként európai versenyt tömörítettek be.

Annak érdekében, hogy a szezon elkezdődhessen, az FIA és az F1 egy sor intézkedést vezetett be, létrehozva az F1 saját ki buborékját. A koronavírus azonban így is bejutott, és Sergio Pereznek, Lance Strollnak, és Lewis Hamiltonnak is (Perez esetében 2) futamot kellett kihagynia emiatt.

Annak ellenére, hogy a kialakult helyzet egyik nagy nyertese volt egy verseny erejéig George Russell, a koronavírust ő sem vehette félvállról, és elmondása szerint neki sem volt egyszerű dolga a helyzet miatt a szezon során.

„Elképesztően nehéz volt az, hogy nem láthattam a barátaimat, a családomat, hogy elzárva kellett élnem a lakásomban. Természetesen hajlandó voltam meghozni ezt az áldozatot, mert a Forma-1 az életem, és semmi ez a legfontosabb számomra” – nyilatkozta Russell a GPFans-nek.

„Vannak az enyémnél sokkal rosszabb helyzetek, de mindnyájan emberek vagyunk, mindenkinek szükség van egy kis interakcióra, és nagyon nehéz enélkül, ezért várja mindenki, hogy visszatérhessen a családjához, és a normális élethez.”

„A Forma-1-ben máskor is egy buborékban élünk. A Covid előtt mindenki azt mondta, hogy a Forma-1 egy nagy buborék, itt éljük az életünket. Hirtelen még ezen a buborékon belül is lettek buborékok, amiket el sem hagyhatsz.”

Russellnek sem múlt el koronavírus-para miatt a szezon, miután a személyi edzőjének, Aleix Casanovasnak izolálnia kellett magát az Emilia Romagna Nagydíjon Imolában, de egy extra teszt után versenyezhetett.

Azt Russell is hozzátette, hogy hiába versenyzett mind a 17 versenyen, a hangulata neki is ingadozott év közben.

„Mint mindenkinek, megvoltak a jó és a rossz napjaim, én szerencsésnek mondhatom magamat, hogy egy nagyszerű csapat van körülöttem. Az edzőm, Aleix, a mérnökeim, a barátaim, a családom, akikkel minden nap beszélek, és őszintén, a szezon egyszerűen kegyetlen volt.”

„Bizonyos módon szerencsések vagyunk, hogy ezt az időszakot olyan emberekkel csinálhattuk végig, akikkel jól kijövünk, így egy kicsit is normális volt az életünk messze az otthonainktól.”

