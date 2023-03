Russell: inkább áldozzuk be az év első felét… George Russell is egyetért csapatfőnöke, Toto Wolff azon véleményével, hogy a Mercedesnek tényleg autókoncepciót kell váltania idén, és ő hajlandó is lenne feláldozni a szezon első felét annak érdekében, hogy utána ismét versenyképesek lehessenek.

Szerző: Egri Dávid , Szerkesztő A Mercedes előzetesen komoly lépést akart tenni a W14-gyel, miután sikerült kiiktatniuk a tavalyi évüket megkeserítő pattogást. A bahreini szezonnyitón azonban hamar világossá vált, hogy a Red Bull-lal szembeni lemaradásuk tovább nőtt, ráadásul még az Aston Martin is átugrotta őket. Ezek után most már a csapatnál egyre többen vallják azt, hogy gyökeres módosításokra van szükség az autó terén, Russell pedig elmondta, hogy hajlandó szenvedni még egy kicsit, ha ez később azt jelenti, hogy jóval versenyképesebbek lesznek egy új koncepció révén. „Nyerni akarunk. Természetesen minden egyes eredményből a maximumot akarjuk kihozni, de ha választhatnék aközött, hogy esélyünk van a győzelmekre, legyen ez bármikor is, vagy inkább csak lassan fejlődünk, de sosincs meg az esély, akkor nyilván az előbbit választom.” „Ha tehát be akarunk áldozni pár futamot vagy a szezon egy részét azért, hogy olyan autónk legyen, mellyel harcolni lehet, legyen szó az év második feléről vagy akár a következő évről, akkor talán valóban erre lesz szükségünk, mert most messze le vagyunk maradva.” „Senki sem emlékszik arra, hogy ki lett a második vagy harmadik. A második hely nem elég jó. Amennyiben tehát drasztikus változásokra van szükségünk, hogy később esélyünk legyen, akkor azt kell tennünk” – mondta határozottan Russell, aki szerint komoly csapás volt az istállónak, hogy javulás helyett még jobban lemaradtak. „Nem fogjuk kerülgetni a forró kását: ez jelentős csapás mindannyiunk számára. Messze vagyunk attól, ahol lenni akarunk. Az egyetlen pozitívum az, hogy az autónak nincs alapvető problémája, egyszerűen csak kevés a leszorítóereje. És amennyire bután hangozhat ez, de ezt az egyik legkönnyebb megoldani.” „Talán a szabálymódosítások miatt egy kicsit túl konzervatív utat választottunk, és ezért most vissza kell mennünk egy picit, hogy olcsó leszorítóerőt nyerhessünk.” Russell azonban nem gondolja azt, hogy a Red Bull másolása feltétlenül jó út lenne számukra, mivel elsősorban a padlólemez az, ami a legnagyobb mértékben járul hozzá az autók teljesítményéhez. „Azért van még mindig ilyen keskeny oldaldobozunk, mert úgy gondoljuk, hogy az a legjobb. Nem hinném, hogy hirtelen az élre ugranánk, ha a jövő héten előállnánk egy Red Bull-os oldaldobozzal. Az igazi varázslat a padlólemeznél zajlik és az autó azon részein, melyeket nem látunk.” Egy korábbi világbajnok szerint a Mercedes szenvedése azonban már a versenyzőik számára is megalázó, és nem is jósol túl sok jót nekik erre a szezonra. megosztás Bet here Bet now Bet here Bet now Nemzetközi sajtóvisszhang: Alonso az "öreg gazember", Ocon a "nullás" Leclerc: a Red Bull „egy másik bolygón van” megosztás