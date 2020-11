Russell imolai hibája ellenére sem fog visszavenni

George Russell kezéből az Emilia Romagnai Nagydíj végén kicsúsztak első pontszerzésének reményei, amikor a 10. helyről a biztonsági autó mögött a gumikat melegítve a falba csúszott. Russell karrierje legnagyobb hibájának nevezte az esetet és még egy bocsánatkérő levelet is írt a csapattagoknak.

Bár a brit még a most hétvégi Török Nagydíjat megelőzően is önmagát hibáztatta a balesetért, jelezte, hogy továbbra is kockázatokat kell vállalniuk, hogy kihasználhassák a Williams előtt adódó lehetőségeket és nem szeretne változtatni a hozzáállásán:

„A hiba után kicsit elgondolkodtam a hozzáállásomon. Szerintem a versenyzésben néha a kockázatokat vállalók járnak jól, néha az óvatosabbak. Imolában valószínűleg akkor jártam volna jobban, ha óvatosabb vagyok.”

„De aztán elgondolkodtam, hol kell meghúzni a vonalat? Az időmérőn legyünk óvatosabbak? A beállításoknál? A kiállásoknál? Versenyzők vagyunk, az a dolgunk, hogy a határokat feszegessük. Ezzel a hibák együtt járnak, és azon is elgondolkodtam, kell-e ettől tartanunk? Szerintem nem.”

„A levélben is ezt írtam. Bánom, ami történt? Abszolút. Fog ez változtatni a hozzáállásomon? Nem, nem fog. Ez a dolgunk versenyzőként.” – mondta Russell, aki több pilótától is kapott támogató üzenetet az eset után.

A Williams pilótája elmondta, nagyon hálás ezért, és meglepte, hogy ennyien melléálltak: „Nagyon sokan biztosítottak a támogatásukról, ami nagyon sokat jelent. Meg is lepett. Futamgyőztesek, vetélytársak, volt világbajnokok, még a Forma-1-en kívülről is volt, aki rámírt.”

„Mindenki tudja, hogy a határon autózunk és az autó néha csak a semmiből megindul. Sokat jelentett számomra, de sajnos ez nem változtat semmit azon, hogy hibáztam. Mindenesetre biztosan segíteni fog a továbblépésben.”

