Russell: Hamilton távozása új szikrát adhat a Mercedesnek

Hamilton hiába hétszeres bajnok és hiába tart számos rekordot az F1-ben, 2021 óta nem sikerült futamot nyernie, idén pedig az időmérőkön jelentősen, míg a futamokon kevésbé, de elmarad Russell teljesítményétől. Persze a csapat idei autója ismételten nem felel meg az elvárásoknak, Hamilton pedig fél szemmel minden bizonnyal már a Ferrarira gondol.

Hogy mi vár majd a Mercedesre, amikor Hamilton több mint tíz év és megannyi siker után távozik, az jó kérdés, de Russell, aki minden bizonnyal megpróbál majd valahogy az örökébe lépni, úgy gondolja, ez is egyfajta fejlődési folyamatnak a része.

„Az a feladatom, hogy legyőzzem a csapattársam és a legtöbbet hozzam ki az autóból. Ez egy új kezdet lesz az istálló számára, rengeteg ember osztozott Lewis sikerein, de a változás sokszor új szikrát adhat mindenkinek” – nyilatkozta a Daily Mailnek az egyszeres győztes.

„Lewis esetében is így van ez, és jövőre mi is ezt fogjuk tapasztalni. Muszáj alkalmazkodnod és fejlődnöd, mi pedig az alapoktól fogunk ismét építkezni. Jó, hogy Lewis most hagyja el az alakulatot és nem 2021-ben, mert az sokkal nehezebb lett volna a csapat szempontjából.”

Hogy Russell mennyire tudja majd átvenni a stafétát Hamiltontól, az nagyban függ majd attól is, ki érkezik mellé a másik autóba. Amennyiben egy fiatal tehetség, mint mondjuk Kimi Antonelli, akkor egyértelmű, hogy ő lesz az új vezér, ha viszont egy tapasztaltabb versenyző, akkor talán más lehet majd a felállás.

Az viszont biztos, hogy a Mercedesnek vélhetően időbe fog telni, mire megszokják, hogy Hamilton nincs velük.

Hamiltonnak pedig az lesz fura, hogy ennyi év után új munkakörnyezetbe kerül, ráadásul saját elmondása szerint alig ismer valakit a Ferrarinál.