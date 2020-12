Russell Hamilton helyén? Tények és feltevések

Lewis Hamilton pozitív koronavírustesztje miatt kicsit hektikusabb lehet ez a hét a csapat számára, mint azt előzetesen várták. Van egy pilóta, aki egyértelmű választás lehetne Bottas mellé, a kérdés csak az, tényleg megvalósul-e.

A Mercedes megpróbálja majd megkérdezni a Williamst, hogy George Russell elérhető-e, abban a reményben, hogy a brit istálló engedélyt ad a beugrásra. Ez azonban nem olyan egyértelmű, hiszen legutóbb Claire Williams nem akarta elengedni pilótáját.

Azóta viszont a tulajdonosok már megváltoztak, így érdekes lesz majd látni, hogy a Dorilton Capital hogyan dönt a kérdésben. Russell lehet az első számú választás, de nem csak azért, mert a Mercedes kötelékébe tartozik.

Ő az egyetlen az értelmes lehetőségek közül, aki a szezon minden futamán részt vett eddig, és már ismeri is a csapatot valamilyen szinten, hiszen korábban többször is tesztelt velük. Ha azonban mégsem érkezik meg a zöld jelzés, akkor Wolff listáján Stoffel Vandoorne lehet a következő.

A belga pilóta gyakran tartózkodott a versenypályák közelében, mivel több csapatnál is tartalékversenyzői szerepet tölt be. Ettől függetlenül mégsem versenyzett F1-es autóval már 2018 óta, így nem is ismeri olyan behatóan a jelenlegi autókat és gumikat.

Russell ezzel szemben egy remek lehetőség lenne, de ugyanakkor talán veszélyes is. Ha a brit engedélyt kap a Mercedesnél való versenyzésre, a hétvége alakulásának komoly hatása lehet a már évek óta bebetonozott egyensúlyra.

Ha Russell esetleg Bottas előtt tudna végezni, az lesújtó lenne a finn számára. Az egy dolog, hogy nem tudod megverni a hétszeres bajnok csapattársadat, de hogy kikapj egy tehetséges fiataltól, aki még csak a második évét teljesíti az F1-ben, az már nem festene olyan jól.

Azt se felejtsük el, hogy Hamiltonnak még nincs szerződése a következő évre, és mi lenne akkor, ha egy hozzá képest szinte semennyibe sem kerülő pilóta is el tudná végezni ugyanazt a feladatot. A Mercedes akár sokat is spórolhatna rajta gazdaságilag.

Bottas egyelőre még nyugodt lehet, hiszen neki van kontraktusa jövőre, de ettől még ott a lehetőség, hogy Russell jó teljesítménye láttán a Mercedes meggondolja magát. Persze ettől az eshetőségtől még elég messze vagyunk, hiszen azt sem tudjuk, hogy ki ülhet Hamilton helyére, mindenesetre azért érdemes ezeket is észben tartani a hétvége folyamán.

