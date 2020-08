Russell hálát ad a Halónak az ijesztő baleset után

Az Alfa Romeo a versenyív felé pattant vissza, ezzel pedig Russellnek kitérő manővert kellett tennie, de végül a bal oldali gumifalban kötött ki. Az olasz autójáról elszabadult kerék eltalálta Russell gépének jobb elsőjét, de végül mindketten sértetlenül szálltak ki.

A baleset miatt be kellett küldeni a Safety Cart, míg az autókat és a rengeteg törmeléket el tudták takarítani az aszfaltról, de piros zászlóra nem volt szükség. Miután Russell visszatért a paddockba, „nagyon szerencsétlennek” nevezte a balesetet, és elmondta, hogy sehová sem tudott volna menni, hogy elkerülje az ütközést.

A Williams-pilóta köszönetet mondott a Halónak is az autóján, hiszen elmondása szerint elég ijesztő volt látni, ahogy közeledett hozzá a pályára visszapattanó kerék. „Ha jobbra mentem volna, akkor ott lett volna Antonio autója, a bal oldalon pedig komolyat ütköztem a kerékkel.”

„El kell azonban mondjam, hogy sokkal nagyobb biztonságban érzed magad az autóban a Halónak köszönhetően. Amikor láttam azt a hatalmas kereket felém közeledni, az elég rémisztő volt, hogy őszinte legyek.”

„Emiatt nagyon hálás vagyok, hogy rajta van az autókon ez az eszköz. Rendben vagyok. Csak egy kicsit mérges. A versenyzés viszont már csak ilyen néha.”

George Russell, Williams Racing, is driven back to the pits in the Medical Car after his crash

Fotó készítője: Andy Hone / Motorsport Images