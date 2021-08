Russell: „ha nem vezetsz Red Bullban vagy Mercedesben, esélyed nincs”

Fontos megjegyezni ugyanakkor, hogy technikailag nem ez volt a legelső F1-es pontszerzése, ugyanis a tavalyi Sakhir Nagydíjon már szerzett egy kilencedik helyet a Mercedes volánja mögött, amikor Lewis Hamiltont helyettesítette.

Russell akkor nagyon közel járt a győzelemhez, végig uralta a futamot, azonban egy nem várt bokszutcai hiba a Mercedestől, majd egy defekt elvette ennek a lehetőségét. Russell azonban nem tört meg és elképesztő teljesítményt nyújt továbbra is a Williamsszel.

Még több F1 hír: „Hamilton belső nyomásgyakorlással fogja befolyásolni a csapattársa személyét”

Russell az idei év folyamán ugyanis folyamatosan Q2-be repítette az eddig sereghajtó csapatot, nem egy alkalommal pedig a Q3-ba is bejutott. A rengeteg munka végül egy nyolcadik hely formájában manifesztálódott a kaotikus Magyar Nagydíjon.

Mindennek ellenére nyilvánvalóan a fiatal brit is a sikerhez szokott, a junior formula kategóriákban ugyanis több bajnoki címet is szerzett. A holland NOS televíziónak adott nyilatkozatában erről is beszélt:

„Nyilvánvalóan hiányoznak a győzelmek, a pezsgő érzése. 8 éves koromtól kezdve mindig is a győzelmekért harcoltam, mindent megtettem, hogy a Forma-1-be kerüljek, de jelenleg lehetetlen győzelmekre számítani”

„Jelenleg mindössze négy versenyző tud önerőből nyerni, ők Lewis Hamilton, Max Verstappen, Valtteri Bottas és Sergio Perez. Ha nem Mercedes vagy Red Bull van alattad, még akkor sincs esélyed, ha a legjobb pilóta vagy”

„Egy Williams esetében például, ha egy abszolút hibamentes és tökéletes futamot megyek, akkor a top tíz merülhet fel esetleg sikerként. Ennek ellenére boldog vagyok és elégedett is, mivel én lehet a 20 Forma-1-es pilóta egyike”

„Nagyon üzleties hangulat van a paddockban, először hozzá kellett szokni, hogy mindenki saját magával foglalkozik, hogy mindig elfoglalt valamivel és ennek megvan a feszültsége. A junior bajnokságokban és a gokartban sokkal többet beszéltünk egymással, az nagyon hiányzik”

Az Alpine a győzelem ellenére sem volt maradéktalanul elégedett...