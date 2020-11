Russell „felkészült a visszavágásra” imolai hibája után

A Williams pilótája éppen úton volt élete első pontszerzése felé, hiszen az FW43-as autójával a top 10-ben haladt, amikor a futam végefelé beküldték a biztonsági autót. Russell azonban elveszítette az irányítást autója felett és összetörte azt a Safety Car mögött.

Ezzel egyből el is illantak azok az esélyek egy jó eredményre. A sűrített 2020-as naptár miatt nehéz lehet a pilótáknak időt találni arra, hogy kicsit hátralépve tudják kielemezni a dolgokat, Russell azonban pontosan ezt csinálta a Török Nagydíj előtt.

„Már várom, hogy újra versenyautóba ülhessek Törökországban, hiszen ez egy új kihívás lesz egy számomra új pályán. Jó volt, hogy kimaradt egy hét, mert így volt időm elmélkedni az Imolában történtekről és tanulhattam a hibámból.”

„Az autó utóbbi időben mutatott tempója nagyon bíztató, és már várom, hogy milyen eredményeket érhetünk el legközelebb. Összességében most erősebbnek érzem magam, és felkészültem a visszavágásra ezen a hétvégén.”

Dave Robson, az autó teljesítményéért felelős csapat vezetője szerint az emberek ugyan csalódottak voltak, hogy elúszott a pontszerzés lehetősége, mégis feltüzelte őket mindkét pilóta jó teljesítménye.

„George és Nicholas is jó tempót mutatott az imolai verseny során, és ha nem lett volna az az apró hiba, akkor pontot szerezhettünk volna. Bár frusztráló, hogy lemaradtunk róla, de az jó hír, hogy sikerült magunkat ilyen helyzetbe hozni, és remélhetőleg most Törökországban is meg tudjuk ezt ismételni” – bizakodott Robson.

„Most visszatérünk a normális hétvégi programhoz, ami lehetővé teszi, hogy több beállítási lehetőséget is megnézzünk, mivel erre Imolában nem nagyon volt időnk.”

„A munka a pálya felületének és a gumik viselkedésének megértése köré fog épülni, ez pedig lehetővé teszi majd, hogy olyan beállítást válasszunk, amely kiegyensúlyozott lesz az időmérőn és a futamon egyaránt.”

„Az utóbbi hetekben is hasonlókkal próbálkoztunk, és sikerült is szép előrelépéseket tennünk Portugáliában és Imolában is” – zárta Dave Robson.

