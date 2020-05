Russell érkezhet Hamilton mellé, Vettel nem opció a Mercedesnél?

A Motorsport.com olasz kiadása arról számolt be, hogy a Mercedesnek egyértelmű tervei vannak a 2021-es pilótafelállásuk kapcsán: Lewis Hamiltont tartanák meg az idei párosból, míg mellé a jelenleg a Williamsnél versenyző George Russellt hoznák.

Tehát az Ezüst Nyíl is a fiatal pilóták topcsapathoz hozása mellett állhat, így – ha helyesek a Motorsport.com olasz kiadásának értesülései – 2021-ben a mindhárom topcsapatban lenne fiatal tehetség a Forma-1-ben, George Russell pedig két év williamses versenyzés után a Mercedesnél mutathatná meg a sebességét.

Ebből az értesülésből azt lehet levonni, hogy Sebastian Vettel valószínűleg nem szerepel a Mercedes tervei között, tehát könnyen lehet, hogy nem elég a német nemzetiség és a négy világbajnoki cím a német autógyártó F1-es ülésére, így pedig nagyon nehéz helyzetbe kerülhet a 32 éves versenyző.

A másik következtetés, amit levonhatunk, hogy Valtteri Bottas a teljesítményétől függetlenül 2020 végén távozhat a Mercedestől, és VB-második hellyel, 7 győzelemmel, 11 pole-lal, 45 dobogóval és a 2020-ban szerzett eredményeivel az életrajzában kereshet magának helyet.

Eközben Toto Wolff helye sem biztos a Mercedes csapatfőnöki székében. Az osztráknak is 2020 végén jár le a szerződése, szintén a Motorsport.com olasz kiadásának értesülései szerint a Daimler elnöke, Ola Kallenius szeretne megszabadulni Toto Wolfftól a rejtélyességével együtt.

Az ambíciózus Wolffnak túl szűk lehet a Forma-1-ben példátlan sikersorozatot elérő istállónál lévő csapatfőnöki szerep mozgástere, és még magasabbra célozhat, azonban biztosan nem az Aston Martin F1-es csapatával, amely a vártnál jobban szenved Lawrence Stroll tőke-injekciója ellenére.

A Mercedes két jelenlegi versenyzője pedig nagyon különbözően várhatja a folytatást: Lewis Hamilton továbbra is szeretne magas fizetést kapni a Mercedestől, míg Valtteri Bottas az „áldozati bárány” lehet Russell előléptetése miatt.

Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1, and George Russell, Williams Racing, in the press conference

Fotó készítője: Andy Hone / Motorsport Images