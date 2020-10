Russell elveszítheti a 2021-es ülését a Williamsnél?

George Russell sokáig esélyes volt arra, hogy Valtteri Bottas helyét átvegye a Mercedes gyári csapatánál 2021-re, azonban a brit pilóta korábban már bejelentette, hogy marad a Williamsnél. Roberto Chinchero, a Motorsport.com olasz kiadásának újságírója szerint most 4 hónap alatt akkorát fordult a világ körülötte, hogy akár a 2021-es ülését is elveszítheti.

Russell Mercedeses szerződését elsősorban nem is a Mercedes akadályozta meg, hanem a Williams csapatfőnöke, Claire Williams, aki a csapat újraépítésének kulcsfontosságú tagjának tartja a GP2-es bajnokot.

Végül 2020. július 16-án jelentették be, hogy Russell marad, mindössze 6 héttel azelőtt, hogy eladták a csapatot a Dorilton Capitalnak, amit követett a Williams család teljes kivonulása a sportból.

Russell rövidtávú tervei így igen világosnak tűnhettek, azonban ahogyan korábban arról mi is beszámoltunk, Dmitrij Mazepin elkezdett szeptemberben komolyabban is gondolkodni arról, hogy fiát, az idén jól teljesítő Nikitát egy Forma-1-es üléshez juttatja.

Az orosz dollármilliók színre lépése látszólag a legtöbbet Sergio Perez és a Haas kapcsolatának ártottak, miután korábban közvetetett mindkét fék megerősítette, hogy sikeres tárgyalásokat kezdtek.

A Motorsport.com orosz kiadása is úgy értesült, hogy Mazepin nem csupán felületesen érdeklődik a száguldó cirkusszal kapcsolatban, hanem valós esélyese lehet, akár a Haas egyik 2021-es versenyzői állásának.

A mexikói pilóta így B-terv, egészen pontosan a Williams felé kacsingathat, ahol nagy meglepetésre pont Russellt ütné ki csapattól, és már az orosz kollégáink is arról számoltak be, hogy ennek bizony lehet valóságalapja is.

Ahogyan azt éppen Perez esetében láttuk, az nem sokat ér a Forma-1-ben sem, ha papíron szerződésed van, és lehet, ezt Russell is megtapasztalja, ugyanis a Dorilton dönthet úgy, hogy felülvizsgálja az előző tulajdonosok szerződéseit.

Mindenesetre mi reménykedünk abban, hogy az az opció, hogy a mezőny talán legnagyobb tehetsége ülés nélkül marad 2021-re, pusztán sajtóhír marad, ugyanakkor Chinchero megjegyezte, hogy valószínűleg csak október végén lehet pontot tenni az ügyre, addig dőlhet el, hogy a Williams valóban érdekelt lenne-e Sergio Perez leigazolására, aki saját maga még arról nyilatkozott, hogy nem szeretne a mezőny végén autózni.

