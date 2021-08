Russell első williamses pontszerzését a csapata mentette meg

Az történt ugyanis, hogy Russell nyolcadikként érkezett meg a bokszutcába, de segített neki, hogy csapatának garázsa volt legelőrébb. A szabályok szerint azonban úgy kell elhagynia az autóknak a bokszot, ahogyan besoroltak a gyors sávba.

A többiek felsorakoztak tehát a lámpánál, Russell azonban úgy gondolta, hogy ki tudja használni bokszának helyzeti előnyét, ezért több autót is megelőzve egyszerűen a sor élére állt, és így jöttek ki a pitből.

A brit nem volt biztos abban, hogy megteheti ezt, ezért rá is kérdezett csapatánál, hogy a sor élére állhat-e, a válasz azonban már túl későn érkezett a mérnökétől, és Russell addigra már elszánta magát a manőverre.

A Williams azonban szerencsére gyorsan reagált a helyzetre, és már a sikánnál szóltak versenyzőjüknek, hogy vissza kell adnia néhány pozíciót. James Unwin versenymérnök arra utasította pilótáját, hogy álljon vissza egészen Fernando Alonso mögé.

Ezt pedig meg is tette a kör végéig, így aztán nem lett belőle büntetés, Russell pedig a verseny után megköszönte az FIA-nak is, hogy nem meszelték el. „Először is köszönöm az FIA-nak, hogy a józan észre hallgattak, mert könnyedén adhattak volna nekem egy áthajtásost vagy valamit, ami kissé szigorú lett volna.”

„Ez egy annyira egyedi eset, hogy mindenki felsorakozik a boksz végén egy versenyen. Én megláttam az esélyt, és azt gondoltam, csináljuk meg. Azért örülök, hogy elég volt csak visszaadni a helyeket.”

Michael Masi versenyigazgató pedig megerősítette, hogy nem ők kérték arra Russellt, hogy engedje el a szabálytalanul megelőzött versenyzőket, hanem a csapat reagált gyorsan, és szóltak is neki, hogy pilótájuk Alonso mögé fog hátrasorolni.

„Egyből szóltak nekem, hogy hibáztak, és hogy Fernando mögé mennek vissza. A csapat volt a kezdeményező.” Masi ugyan nem szólt volna nekik, hogy mit kell csinálniuk, de továbbadta volna az esetet a bíráknak, akik azonban vélhetően megerősítették volna a szabályszegés tényét, és büntetést oszthattak volna ki. A Williams tehát ezzel megmentette Russell pontszerzését.

