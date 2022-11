Russell elmondta, mekkora esélye lehet a Mercedesnek még idén futamot nyerni

Az ezüst autók már Ameikában is egészen jól mentek, hiszen nem voltak messze a győzelemtől Lewis Hamilton révén, Mexikóban pedig összességében még egy lépést tudtak tenni előre, és már a hétvége elejétől nagyon versenyképesek voltak.

Az időmérőn a második és harmadik helyet szerezték meg, és úgy tűnt, talán elkaphatják Max Verstappent, de ez végül nem jött nekik össze, így Hamilton a második, míg Russell a negyedik pozícióban zárt.

A Mercedes csapatával 2011 óta nem fordult elő, hogy nyeretlenül zártak egy szezont, így a kérdés továbbra is fennáll: vajon most is tovább tudják vinni a sorozatot, vagy végül valóban győzelem nélkül kell elvonulniuk a téli szünetre?

Russell mindenesetre még reménykedik abban, hogy a megmaradt két nagydíjon is oda tudják tenni magukat, miközben azzal is tisztában van, hogy a teljesítményük versenyről versenyre ingadozik.

„A két legutóbbi hétvége alatt is látható volt, hogy elég nagyok a kilengések a teljesítményünk terén. Úgy érzem, hogy ezen a hétvégén miénk volt a leggyorsabb autó, és ha ugyanazon a stratégián lettünk volna, mint a Red Bull, akkor harcolhattunk volna a győzelemért” – mondta Russell Mexikóban a Sky Sportsnak.

„Brazília talán valahol félúton lesz a kettő között. Reálisan nézve pedig elég nehéz lesz bárhol is a Red Bull előtt végeznünk ebben az évben. A Ferrarit viszont mindenképpen le tudjuk győzni.”

Hogy erre mekkora a valós esélyük, az persze szintén kérdéses. A két alakulat között jelenleg 40 pont a különbség, de az utóbbi hétvégéken már inkább ők tűntek a második erőnek a bikások mögött, ami pozitív előjel, de Brazíliában hátravan még egy sprintverseny, amely szintén átírhatja a lapokat.

