Russell elmondta, hol lesz a legnagyobb esélyük a futamgyőzelemre

George Russell első szezonját tölti a Mercedesnél, s bár a csapatnál remélték, hogy idén is harcban lehetnek a bajnoki címért, a 2022-es konstrukció fejlesztésével nem találtak be. A fiatal brit még nem tudott nyerni, de csapattársa, Lewis Hamilton is győzelem nélkül áll, ami soha nem fordult még vele elő pályafutása alatt.

Az Ezüst Nyilak az idény második felére jelentősen feljavultak, maguk mögött hagyták az év elején rendkívül hátráltató pattogás jelenségét. Összesen 13 dobogós helyezésnek örülhettek, a konstruktőrök versenyében pedig szoros versenyben vannak a második helyért a Ferrarival.

A brackley-i alakulat határozott célja, hogy idén se maradjanak győzelem nélkül, a Formula1.com pedig arról kérdezte Russellt, melyik pályán lehet erre a legnagyobb esélyük.

„Azt mondanám, hogy talán Austinban. Szerintem ez lehet az a pálya, ami jobban fekszik nekünk, de azért nem vagyok benne teljesen biztos. Szingapúr érdekes lehet, de ez mindig is egy olyan pálya volt, ahol küszködött a Mercedes, és azt is tudjuk, hogy az utcai pályákon nem ment jól nekünk idén“ - mondta a brit.

A Mercedesszel 2011 óta először fordulhat elő, hogy nem szereznek egy idényen belül egyetlen futamgyőzelmet sem. „Úgy gondolom, hatalmasat fejlődtünk a szezon során csapatként, és egyre jobban megértjük az autót“ - tette hozzá Russell.

