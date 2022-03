Russell elismerte, hogy „kissé se***fej” volt tavaly Imolában

A 2021-es szezon sok szempontból arról szólt Russell számára, hogy bebizonyítsa, alkalmas lenne átvenni Bottas helyét a Mercedesnél. Mielőtt azonban jöttek volna a nagy Q3-as eredmények, pontszerzések és egy dobogós helyezés, az Emilia Romagna Nagydíjon még más volt a helyzet.

Russell akkor is jól ment a félig esős körülmények között, és éppen előzésre készült a kissé küszködő Bottas ellen, amikor a célegyenes végén közel 300-as tempónál összeütköztek, és egy komoly baleset lett a vége az esetnek.

Mindkét fél a másik számlájára írta azt, a brit azonban különösen ideges volt a történtek miatt, és egyből odament a mercedeses pilótához, hogy a sisakjára csapjon egyet, ezzel kifejezve, hogy egyáltalán nem boldog, amiért így ért véget az ígéretesnek kinéző futama.

Russell aztán a nyilatkozatai során sem csillapodott sokat, végül azonban, vélhetően Toto Wolff fejmosását követően, bocsánatot kért a történtek miatt. Most, visszatekintve a majdnem egy éve látottakra, a most már a Mercedesnél vitézkedő versenyző elismeri, hogy nem azok voltak a legjobb pillanatai az F1-ben.

„Ha visszagondolok arra, ahogyan azt a helyzetet kezeltem, valószínűleg csak nevetnék magamon, és azon gondolkoznék, hogy mégis mit csináltam akkor. Idiótának tűntem, mint aki elvesztette a fonalat. Egy pillanatra vélhetően el is veszítettem. Kissé se***fejt csináltam magamból akkor” – ismerte be a GQ-nak Russell.

Szerencséjére azonban az az incidens nem került a mercedeses lehetőségébe, és végül sikerült neki átvennie Bottas helyét Lewis Hamilton mellett a címvédő alakulatnál. Idén azonban már egy teljesen más kihívás vár rá, mint amivel a Williasmnél szembesült, hiszen most sokkal több szempár figyeli a teljesítményét minden egyes hétvégén.

Meg is kérdezték tőle, hogy képes lesz-e az élmezőnyben is jól teljesíteni azok után, hogy eddig főként csak a rajtrács legvégén vagy annak sűrűjében csatázott az F1-ben. A válasza azonban magabiztos volt: „Már 17 éve versenyzem, és ebből 14-et az élmezőnyben töltöttem.”

„Miután eltelik majd pár futam, minden vissza fog térni a normális kerékvágásba.” Az első futam után egyelőre a Mercedes azonban nincs azon a szinten, mint szeretne, hiszen egyelőre úgy tűnik, a csillagosoké csupán a harmadik legerősebb autó a mezőnyben.

Russell a bahreini időmérőn csak kilencedik lett, a futamon azonban javított, és csapattársa mögött ért be a negyedik helyen, bár ehhez kellett a két Red Bull kiesése is. A Mercedesnek azonban bőven van munkája, ha meg akarja oldani a W13 alapvető problémáit, ami a versenyzők szerint akár még hónapokba is telhet.

