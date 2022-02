Russell: egy pilóta természetes tempója nem javul tovább 17 éves kora után

George Russell a Forma-1 utóbbi időszakának egyik legnagyobb tehetségeként került fel a száguldó cirkuszba, miután újoncként nyerte meg az F3 és az F2-es bajnokságot is, a pályán kívül mutatott érettsége, köztük a híres PPT-prezentációs esettel pedig nagy hatással volt a Mercedes vezetőségére is.

A még mindig csak 23 éves pilóta az elmúlt az előző szezonban is kiemelkedett a mezőnyből az időmérős teljesítményével, például a belga vagy az orosz futamon elért kiváló rajtpozíciójával, amiben a puszta sebessége mellett nagy szerepet játszott az is, hogy mindkét alkalommal megfelelően olvasták a körülményeket, és a Williams versenycsapata is jóval felkészültebb volt, mint a 2021-et megelőző pár kínkeserves szezonban.

Russell, aki az angol Sky-tól már megkapta a „Mr. Saturday” becenevet azonban úgy gondolja, hogy a fokozatosan javuló teljesítményében nem az játszott nagy szerepet, hogy a „természetes” sebessége lett jobb.

Még több F1 hír: Az Aston Martin is életre keltette a Mercedes erőforrását - VIDEÓ

„Egy pilótának szerintem a természetes sebessége nem nagyon változik 16-17 éves kora után a karrierje végéig” – nyilatkozta Russell a Crash.net-nek.

„Azért lesz valaki gyorsabb a pályán, mert megtanulja, hogyan tud jobban dolgozni a csapattal, hogyan tudja a legtöbbet kihozni a rendelkezésére álló csomagból, köztük az olyan technikai aspektusok, mint a gumik ideális működési tartományának elsajátításával.”

„Ezeket csak tapasztalattal tudod megtanulni, és szerintem én is sokat fejlődtem az elmúlt időszakban. Egyértelmű, hogy jobb köröket tudok autózni most, mint három évvel ezelőtt, de nem a velem született képességeim, hanem az azóta elsajátított mérnöki ismereteknek köszönhetően.”

Russell azt is hozzátette, hogy több másik pilótával együtt neki is az időmérő jelenti a versenyhétvége csúcspontját, mivel „ilyenkor a leggyorsabb az autó”, és nem kell semmivel spórolniuk, ellentétben a futamokkal.