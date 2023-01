Russell: Egy év Hamilton mellett ért annyit, mint három év a Williamsben

Miután Grove-ból Brackleybe tette a székhelyét, Russell 35 ponttal előzte meg nagy nevű csapattársát és ő szerezte a Mercedes egyetlen tavalyi győzelmét is Sao Paulóban. Összességében igen nehéznek bizonyult az év, mivel mindkét versenyző szenvedett a W13-as pattogásától, amit az új szabályok hoztak.

Sok tanulnivalója akadt tehát Russellnek az év folyamán, különösen azután, hogy előtte három évet töltött el a sereghajtó Williamsnél, most pedig a hétszeres világbajnok Hamilton mellé került a mélyvízbe. A GPFansnek adott év végi interjújában Russell így jellemezte kapcsolatukat:

„Jó volt. Mindig is nagyon tiszteltem, de ő ugyanígy megadta nekem a kellő tiszteletet és szánt rám az idejéből. Ez már akkor is segített, amikor még a Formula 2-ben voltam, gyakran repültünk együtt néhány versenyre és a mérnöki irodában is lógtunk együtt, szóval már eleve jó kapcsolatban álltunk.”

„Látni, hogy hogyan dolgozik együtt a csapattal nagyon jó lehetőség volt számomra, hogy olyasvalakitől tanuljak, akinek a mezőnyben mindenkinél – kivéve Fernandót (Fernando Alonso – a szerk.) – több tapasztalata van.”

„A tapasztalatot nem lehet megvásárolni, szóval az, hogy mellette lehettem a garázsban és a mérnöki irodában, vélhetően jó pár évnyi tapasztalatot hozott nekem. Talán ki is egyensúlyozza a három évet, amikor úgy próbáltam vezetni a Williamst, hogy nem volt semmi tapasztalatom arról, hogyan kell vezetni egy csapatot.”