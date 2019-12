Russell: Ebben kell fejlődnöm 2020-ban!

George Russell remekül teljesített első forma-1-es szezonjában. A Williams a 2019-es idény során egyáltalán nem volt versenyképes, így az egyetlen mércét rutinos csapattársa, Robert Kubica jelentette számára, akit 21-0-ra vert a kvalifikációkon.

Az impresszív adat ellenére Kubica szerzett egy pontot a kaotikus Német Nagydíjon, Russell viszont pontszerzés nélkül maradt debütáló szezonjában. A brit tehetség 2018-ban a Formula 2 bajnoka lett abban a mezőnyben, ahol Lando Norrist, Alexander Albont és Nyck de Vriest is maga mögé utasította.

Russell Abu Dhabiban elmondta, mit tart a gyenge pontjának, de azt is hozzátette, hogy a Williamsnek is fejlődnie kell – ugyanis jövőre is a grove-i alakulatot fogja erősíteni.

„A szezon második fele azzal telt, hogy az első körben Robert megelőzött engem. Nem rajtoltam elég jól, nem voltam elég agresszív. Aztán a futam során már erősebb lett a tempóm, de a futam feléig általában nem tudtam megelőzni Robertet.”

„Az Abu Dhabi Nagydíj vége felé már nagyon erős lett a tempónk, viszont az első körben fejlődnöm kell. Emellett nagyon fontos, hogy jó autó legyen alattam, de jó volt így befejezni a szezont.” – nyilatkozta a Williams-pilóta.

Jövőre Russell új csapattársat kap: Robert Kubica távozik a Williamstől és a Forma-1 mezőnyéből, a brit csapattársa pedig az a Nicholas Latifi lesz, aki idén második lett a Formula 2-ben, emellett 2019-ben a Williams tesztpilótája is volt.

