Russell: Csak akkor hagynám el a Williamst jövőre, ha a Mercedeshez igazolnék

George Russell tavaly a Formula 2 bajnoka lett, idén pedig a Williamsnél kapott ülést a brit tehetség. A grove-i istálló autója 2019-ben bőven utolsó az erősorrendben, azonban Russell teljesítményére így is sokan felfigyeltek, hiszen az időmérőkön 10-0-ra veri rutinos csapattársát, Robert Kubicát, és a versenyeken is rendre veri a lengyelt.

Az első kérdést azzal kapcsolatosan tették fel a 21 éves versenyzőnek, hogy jövőre is a Williamsnél fog-e versenyezni.

„Az egyetlen ok, amely miatt elhagynám jövőre a Williamst, az az lenne, hogy a Mercedeshez igazolok. De ahogy korábban is mondtam, teljesen elkötelezett vagyok a Williams iránt. Ha jönne egy mercedeses lehetőség, az nyilvánvalóan fantasztikus lenne, de nem ezen jár az agyam egyfolytában.”

„Teljes mértékben a williamses munkámra fókuszálok, jelenleg a jövő évi autón dolgozunk, amelyet sokkal jobbra akarunk csinálni, mint az idei kocsink.” – magyarázta az újonc.

Mennyire nehéz motiváltnak maradnod, miközben a juniorszériákban győzni tudtál?

„Egyáltalán nem nehéz motiváltnak maradnom. Egy olyan dolog miatt fizetnek, amit imádok csinálni. Hét közben és hétvégén is egy elképesztően gyors F1-es autót vezetek. Még ha itt mi is vagyunk a leglassabbak, az autónk még így is rendkívül gyorsnak számít.”

„Az az igazság, hogy látom a fényt az alagút végén, ez pedig segít motiváltnak maradnom. Ha nem értenénk, miért vagyunk lassúak, ha nem látnám a fejlődést, akkor sokkal nehezebb lenne emelt fővel járnom, de jelenleg azt látom, hogy haladunk. Tehát nem nehéz motiváltnak maradnom.”

Kemény szezonod van, de te hihetetlenül pozitív és magabiztos vagy. Honnan meríted az erőt?

„Élvezem a kihívást. Nemcsak a pályán belüli kihívást, hanem a pályán kívüli kihívást is: próbálom jó irányba igazítani a csapatot, próbálok vezető lenni. Nagy nyomást tesz rád, hogy van 700 ember a gyárban, akik minden szavadra figyelnek, így biztosra kell menned, hogy minden információ megfelelő, amit nekik adsz. Viszont élvezem a helyzetet, hogy Roberttel együtt vezetők vagyunk.”

„Tudtam, mire számíthatok a Forma-1-ben. Annak viszont örülnék, ha az emberek megértenék, hogy a versenyzők munkája sokkal több dologból áll, mint az autó vezetése a lehető leggyorsabb módon. Az utóbbi 2 évben a Mercedesszel dolgoztam, és láttam, hogy Lewis hogyan intézi a dolgait a csapattal. Nem teheted meg, hogy pénteken felbukkansz, abszolút nem raksz bele semmi munkát a pályán kívül, és ezután arra számítani, hogy az F1-ben versenyezhetsz.”

