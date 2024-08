Russell csak a fejét vakarja, fogalma sincs, mi történt vele a Holland Nagydíjon

A fiatal brit pilóta már az időmérő utolsó szakaszában is látványosan visszaesett korábbi tempójához képest, de azt akkor főként a gumik túlmelegedésének tudta be, a versenyen pedig reménykedett abban, hogy legalább egy dobogós helyet elcsíphet.

Ebből a szempontból pedig remekül indult számár a futam, hiszen Oscar Piastri lerajtolásával a harmadik helyen találta magát, utána viszont hamar látszott, hogy ő az, aki feltartja a mögötte jövőket. Végül a kevésbé ideális, két kiállásos taktikát kellett választania, amivel biztossá vált, hogy ezúttal nem fog túlzottan előkelő helyen célba érni.

A kockás zászló lendülésekor alig előzte meg csapattársát, Lewis Hamiltont, aki a 14. pozícióból kezdhette meg a viadalt. „Egyszerűen nem volt tempónk. Csak zuhantam hátrafelé, mint egy kő, és különösen a Ferrarihoz mért tempó lepett meg. Arra számítottunk, hogy kényelmesen előttük leszünk, de Charles [Leclerc] gyorsabb volt, Carlos [Sainz] is zárkózott, szóval valamit egyértelműen elrontottunk a gumik terén.”

„Az első pár kör után azt hittem, esélyünk van a dobogóra, tudtam, hogy nehéz lesz előzni. Igazán sokkolt, milyen gyors volt a McLaren. Lando [Norris] nagyon magabiztosnak tűnt odakint, nekünk azonban volt hat igazán erős versenyünk, most meg hirtelen majd’ egy perccel maradtunk el a győzelemtől, szóval nem veszíthetsz ennyi teljesítményt egyetlen éjszaka alatt.”

„Tegnap negyedikek lettünk az időmérőn, ma pedig világos, hogy valamit nem találtunk el. Őszintén szólva most még csak vakarom a fejem emiatt. Nehezek voltak a körülmények is a gyors kanyarok és a szél miatt. Jelenleg nincsenek válaszaim” – mondta tanácstalanul Russell.

Lewis Hamilton eközben az időmérős büntetését emelte ki, mivel szerinte anélkül és egy jobb időmérővel akár még ő is harcban lehetett volna a dobogós helyért. „Jól szórakoztam ma. Két kiállást terveztünk, ezért a lágyakon kezdtem, amely nagyon jól működött, sokkal jobbnak érződött az edzések során, mint a közepes.”

„A kemény keverék is egész jó volt, és ugyan két kiálláson voltam, de közben nem voltam benne biztos, hogy megoldható-e az egy kiállás. Ha egy kicsivel jobban menedzseltem volna, akkor talán igen, és akkor egy hellyel előrébb is végezhettem volna. Szerintem a tempóm ma jó volt a top öthöz, és ha mondjuk a negyedik helyről kezdtem volna, akkor ott is értem volna célba.”

