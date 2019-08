Russell biztosan nem ül át a Mercedesbe 2020-ban

Egyre inkább közeledik az az időszak, amikor a csapatok elkezdik bejelenteni a jövő évi felállásukat, és úgy néz ki, hogy a Mercedesnél is lehet kavarás: Toto Wolff múlt héten azt mondta, hogy a Német és a Magyar Nagydíj fogja eldönteni, Valtteri Bottas jövőre is maradhat-e a csapatnál (azóta kicsit módosított álláspontján).

Múlt héten a finn előkelő helyről esett ki Hockenheimben, így megint felerősödtek a hangok, amelyek inkább a francia tartalékpilótát, Esteban Ocont, vagy akár a fiatal, a mai időmérőn relatíve remeklő George Russellt is az ezüstnyílban látták. A szombati sajtótájékoztatón azonban Toto Wolff némiképp tiszta vizet öntött a pohárba ebben a kérdésben, és bejelentette, hogy Russellt mindenképpen a Williamsnél hagyják, hogy miért, azt el is magyarázta:

„Figyelembe kell vennünk, hogy ezek a srácok nagyon korán kerülnek az F1-be, és aztán vannak a szabályt erősítő kivételek, mint Verstappen, akinek megvolt a lehetősége tanulni, akár a saját hibáiból is a Toro Rossónál, és még a Red Bullban is megvolt eleinte adva neki az esély arra, hogy hibázhasson.”

„Számomra lenyűgöző látni, milyen fejlődésen ment keresztül, a személyisége is, egy rossz szava nincs a Hondáról, a csapatot csakis dicséri, teljesen el van feléjük kötelezve, és egy pilótának így kell viselkednie szerintem, én legalábbis ezt várnám. És bár hihetetlenül tehetséges, így is meg volt neki adva a lehetőség, hogy mielőtt kivirágzik, megfelelő környezetben tudjon fejlődni.”

George Russell, Williams Racing FW42 Fotó készítője: Steven Tee / LAT Images

Toto Wolff elmondta, a Mercedes nem az a csapat, ahol a fiatal tehetségeknek alkalma van felnőni, ide versenyre kész pilóták kerülhetnek csak:

„Szerintem a Mercedesnél nincs lehetősége tanulni a versenyzőknek, mert ez egy futamgyőzelmekre és bajnokságok megnyerésére alkalmas autó, ennek következtében hatalmas a nyomás, és nem hiszem, hogy egy később vb-címre is esélyes tehetségnek jót tenne, hogyha bekerülne egy világbajnok mellé, aki nem mellesleg generációja egyik legjobb pilótája, és már hét éve nálunk van.”

„Nem akarom, hogy George kiégjen. Nagyon jó helyen van a Williamsnél, segíthet nekik visszatérni, és megtanulhatja értékelni, ha egy autó jól megy. Most is találkoztunk az időmérő után, és nagyon boldog volt, hogy végre jobban értik, hogyan kell beállítani a kocsit. Ezek azok a pillanatok, amiket értékelnie kell, hogy azt is a helyén tudja majd kezelni, ha olyan gép lesz alatta, amivel világbajnokságot lehet nyerni. Szerintem ez még korai lenne, ráadásul mi tiszteletben tartjuk a szerződést, amit a Williamsszel kötöttünk, így George ott marad.”

