Russell: Biztonsági aggályokat vet fel a 2026-os autók "őrületes" sebessége

Csütörtökön az FIA bemutatta a 2026-os Forma-1-es autók nagyívű terveit, melyekben az elektromos energia, valamint jóval kisebb leszorítóerő és légellenállás kap nagy hangsúlyt. A sikamlósabb kocsik a kanyarokban várhatóan lassabbak, az egyenesekben viszont gyorsabbak lesznek a jelenlegi gépeknél, ami Russell szerint biztonsági aggályokat vethet fel.

A Forma-1-es versenyzők szakszervezetének igazgatójaként is dolgozó Russell így nyilatkozott: „Az autók elég komolyan megváltoznak, ami azt illeti, hogyan teljesítenek. Kivételesen gyorsak lesznek az egyenesekben, valószínűleg a legtöbb pályán 360 km/h-val tudnak menni, ami elég lenyűgöző. Nyilván emiatt valószínűleg biztonsági intézkedések is kellenek, mert 360, 370 km/h-nál balesetet szenvedni elég őrületes.”

Kifejezetten aggasztó a helyzet az olyan nagyon gyors utcai pályákon, mint Dzsidda és Baku. Russell a szabályalkotókat arra kéri, hogy gondolják újra, a nagyobb végsebesség valóban olyasmi-e, amit szeretnének az új szabályoktól:

„Szerintem, ha a biztonságról van szó, sajnos a történelem megmutatta, hogy nagy balesetek kellenek, mielőtt változik bármi. Mindenkinek nagyon alapos munkát kell végeznie a szabályok életbe lépése előtt, mert nagyon gyorsak lesznek az autók.”

„Olyan kicsi lesz az egyenesekben a leszorítóerő, úgy fogjuk érezni, mintha repülnénk a levegőben. El lehet képzelni, hogy egy versenyen elkezd esni az eső, te még utcai pályán vagy és 350 felett repesztesz egy utcai pályán. Ez kicsit necces helyzet lesz, szóval ezekre a kérdésekre jó lenne választ kapni.”

„Hogy igazságos legyen, az FIA teljesen tisztában van ezzel és dolgoznak is rajta, minden lehetséges helyzetet megvizsgálnak. Idővel elválik, de ezek az autók már most is rohadt gyorsak. Hol állunk meg, felmegyünk 400 km/h-ra? Kell ez a szurkolóknak, ezt akarják?”

Russell szerint kár lenne a jelenlegi autógeneráció magas leszorítóerejéért, de szerinte megérheti a kompromisszum, ha cserébe jobbak lesznek a futamok: „Vezetési szempontból mind a leggyorsabb autókat akarjuk, azt akarjuk, hogy olyan legyen, mintha egy vadászgépben ülnénk, 2020-ban és 2021-ben ilyen volt és a mostani autók is kezdenek gyorsak lenni.”

„Nagy kár lenne ezt a teljesítményt elveszíteni, ugyanakkor, a versenyek jobbak lesznek a kisebb leszorítóerővel és nem lesz annyi piszkos levegő. Minden nem lehet tökéletes és válogatnunk kell. Mit akarunk elérni? A magam részéről jó, kemény versenyzést akarunk, ahol ideális esetben minden csapatnak, minden pilótának van esélye.”