Russell: bármilyen időjáráshoz alkalmazkodunk

Az eső nem ritka vendég Brazíliában novemberben és az előrejelzések alapján ezen a hétvégén is lehet számítani égi áldásra. A Mercedes erős versenyeket teljesített Austinban és Mexikóban, Lewis Hamilton mindkét futamon második lett, miközben George Russell is szállított egy ötödik és egy negyedik helyet.

Bár úgy tűnik, hogy a Red Bull verhetetlen ebben az évben, a brackley-i alakulatnál abban bíznak, hogy a Ferrarit sikerül legyőzniük.

„Austin jó volt, Mexikó pedig még erősebb, legalábbis ami a teljesítményt illeti. Sajnos az eredmény nem volt a legjobb számomra. Itt valószínűleg a kettő között leszünk. A kulcs a Ferrari, mert jelenleg nem tudjuk, mire számíthatunk tőlük“ - mondta Russell a brazíliai sajtónapon.

„A teljesítményük egy kicsit kiegyensúlyozatlan, Mexikóban bizarr módon messze voltak a szokásos tempójuktól. Abban biztosak lehetünk, hogy a Red Bullnak ezúttal is erős lesz az autója, őket kell legyőzni, ha futamot akarunk nyerni. Ami minket illet, megpróbálunk mindent megtenni, hogy alkalmazkodjunk az időjáráshoz is, bármilyen is legyen“ - tette hozzá a brit.

Ugyan még két versenyhétvége hátra van Russell első Mercedesnél töltött évéből, röviden már Interlagosban értékelte teljesítményét és ismét kiemelte, nagyszerű érzés számára, hogy egy ilyen nagy presztízzsel bíró csapattal dolgozhat.

„Egyedülálló élmény számomra, hogy Lewis a csapattársam. Sokat tanulhattam tőle és láthattam, hogyan készül fel a futamokra, hogyan dolgozik együtt a csapattal“ - vélekedett a fiatal versenyző.

„Azt hiszem, nagyon jó és nyílt volt a kapcsolatunk az egész évben és ez segített abban, hogy előrébb vigyük a csapatot. Sok mindenben egy hullámhosszon vagyunk. Remélhetőleg tudunk fejlődni, hiszen mindketten a lehető legtöbbet hozzuk ki magunkból, hogy egy olyan versenyautót kapjunk, amely képes a bajnoki címekért harcolni“ - zárta Russell.

