Russell: „Azt hittem, a Holdra is el tudok repülni”

Russell az Expressnek adott interjúban mesélt arról, hogy kellő mennyiségű önbizalma van, amire egyébként a Forma–1-ben szükség is van, hiszen ha az ember nem bízik magában, akkor az a teljesítményét is rossz irányba befolyásolhatja.

„Versenyzőként mindig hiszel magadban. Amikor fiatalabb voltam, azt hittem, minden sétagalopp lesz, hogy akár a Holdra is el tudok repülni, ha akarnék, és bármit elérhetek, ahogyan azt a legtöbb gyerek képzeli.”

„Úgy gondolom, hogy csak akkor jöttem rá, hogy mennyire nehéz is ez, amikor már valamivel idősebbé váltam.” Russell egyébként a korához képest nagyon is érett pilóta, persze azért olykor ő is el tudja veszíteni a fejét, ha nem úgy alakulnak a dolgok, ahogyan azt ő eltervezte.

A most még a Williams színeiben vitézkedő versenyző örül is annak, hogy már egészen korán rájött arra, hogy nem lesz mindig könnyű dolga az életben. „Azzal, hogy viszonylag hamar felismertem mindezt, segített abban, hogy a megfelelő helyre összpontosítsam az energiámat.”

„Így többet tudok kihozni magamból, és jó érzés látni, hogy az emberek elismerik a kemény munkánkat, valamint azt, amit a pályán az utóbbi időben nyújtottunk, mert úgy vélem, ez nem mindig van így.”

Saját munkájának legnagyobb elismerése minden bizonnyal most az lenne, ha a Mercedesnél versenyezhetne jövőre, és a pletykák szerint erre nagyon is megvan az esély, mivel Valtteri Bottas nem teljesít jól idén.

