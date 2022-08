Russell az imolai ütközéséről: „Szükség van az ilyen pillanatokra”

Emlékezetes incidenst hozott össze Valtteri Bottas és George Russell a 2021-es Emilia-Romagna Nagydíjon, összeütköztek, Russell pedig azt nyilatkozta, hogy ha más pilóta lett volna ott, Bottas több helyet hagyott volna – utalva arra, hogy ekkoriban már sokat pletykáltak arról, hogy Russell érkezhet Bottas helyére a Mercedeshez.

A brit pilóta később bocsánatot kért a mondataiért, azt viszont tagadta, hogy a fejében jártak volna a pletykák, amikor a finn versenyzőt támadta a pozícióért:

„A pletykák nem jártak a fejemben, csak az, hogy egy Williamst vezetek, rengeteg futam óta nem szereztünk pontot, és hogy egy előzés jelentheti a különbséget a 10. és a 9. hely között a konstruktőri bajnokságban, ami többmillió fontnyi különbséget jelent, és teljesen átalakíthatja a csapatot.”

„Amikor egy apró lehetőségem is volt arra a Williamsnél, hogy pontot szerezzek, mindig 120 százalékot beleadtam, és pontosan ezt is kellett tennem” – magyarázta a Beyond the Grid podcastben.

Russell azt is elismerte, most már úgy gondolja, hogy túl merész volt az előzési kísérlete, viszont hozzátette, szükség van az ilyen tapasztalatokra a versenyzők életében:

„Utólag belegondolva, összerakva, hogy Valtteri volt az egy Mercedesben, vagyis hogy sokkal jobb autója volt és valószínűleg 4 körrel később simán visszaelőzött volna, elég merész volt az előzési kísérletem.

„A szívem erősen dobogott, és akkor úgy éreztem, hogy hagyhatott volna nekem egy kicsit több helyet, és valószínűleg hagyott is volna, ha egy másik versenyző lett volna ott. Hogy ez tényleg így van-e, azt nem tudom, de ekkor ilyen gondolatok futottak át az agyamon.”

„Azt gondolom, szükséged is van az ilyen pillanatokra, hogy formálja a karrieredet, a személyiségedet és a jövődet, és határozottan hiszem, hogy nekem ez az ütközés segített ebben.”

