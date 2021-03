Russell: „az F1 lehetne türelmes” és várhatna 2022-ig

Amennyiben a csapatok kielégítőnek találják majd a sprintfutamok részletesebb terveit, akkor elég nagy rá az esély, hogy idén több helyszínen is lássunk 100 km-es szombati versenyeket. Russellt is megkérdezték az ötletről még a múlt héten, de a brit egyelőre még nem tud sokat mondani a témával kapcsolatban.

„Nem tudom, hogy ti több információval rendelkeztek-e, de én még nem igazán hallottam semmit a konkrétabb ötletekről, valamint arról, hogy miként működne ez a formátum. A hétvége programjának felrázása érdekes is lehet.”

Szerinte a tavalyi Emilia Romagna Nagydíjon kipróbált kétnapos hétvége „jól működött”. Russell ettől függetlenül úgy véli, hogy az autókat érintő változtatások hatásosabbak lehetnek, mint a programban eszközölt kisebb módosítások.

„Végső soron a versenyzésnek kell javulnia a Forma–1-ben, és szerintem javulni is fog 2022-től, amikor az autók és a technikai szabályok megengedik a versenyzőknek, hogy harcoljanak. Szóval lehetnénk türelmesek is.”

Ettől függetlenül azért abban is reménykedik, hogy a formátum megváltoztatása esetleg az ő kezükre is játszhat. „Nem vagyok biztos benne. Érdekes lesz, és megnyit néhány lehetőséget, amelyekre a mi pozíciónkban szükség is lehet.”

A csapattárs, Nicholas Latifi nyitottnak mutatkozik a sprintfutamok bevezetésére, és elmondta, hogy ő is élvezte az imolai kétnapos hétvégét. Idén azonban már biztosan lesz egy változás, amelyet el is fogadtak. A pénteki edzések időtartamát 90-ről 60 percre csökkentették.

„Már eleve kicsivel kevesebbet gyakorolhatunk idén, szóval ez egy kisebb változást jelent. Én úgy vélem azonban, hogy az F1-nek nem kellene félnie attól, hogy módosít valamin. Szerintem a változás jó dolog.”

Több versenytársához hasonlóan viszont Latifi sem szeretné, ha a sprintfutamok mesterkéltté tennék a sorozatot, és emiatt nem a legjobb autó és pilóta nyerné a versenyeket. Ha ezek az értékek nem sérülnek, akkor viszont a kanadai nyitott a kihívásra.

