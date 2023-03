Russell akár a Mercedes új első szárnya is lehetne? – beindult a mémgyár! (videó)

Új F1-es idényhez új főcím is dukál, és ez persze idén sem volt másként. A már jól ismert F1-es himnusz mellé a pilóták ismét igyekeztek tekintélyt parancsoló pózokat felvenni, de talán a 20-ból van egy pilóta, aki némileg kilóg a sorból.

A Mercedes fiatal britjéről, George Russellről van szó, aki egy meglehetősen egyedi pozíciót vett fel az intró során, amellyel nincsen semmi baj, de a beállása annyira jól sikerült, hogy bizony sok vicces képnek szolgált alapanyagául az elmúlt hetekben.

A Mercedes pedig volt olyan kedves, és ezek közül meg is osztott néhányat közösségi oldalán, majd magának Russellnek is megmutatták őket, hogy lássák, ő maga mit mond róluk. A végeredmény pedig igazán rendkívüli lett, de nem is várhattunk mást a mémgyár lelkes tagjaitól.

Van itt Russel egy T-Rex szájában, a malajziai Petronas-ikertornyok között, a felhők felett, de mind közül a legérdekesebb az, ahol valaki a W14-es új első szárnyaként képzelte őt el a jellegzetes pózban. A csillagosok jelenlegi formáját megnézve még akár működhetne is, ki tudja?