Russell: a Williams „nem szórakozni van itt”

Miután már két és fél éve azon dolgoztak, hogy összejöjjön, Magyarországon végre sikerült Russellnek és a Williamsnek a közös pontszerzés, ráadásul rögtön duplán örülhettek, hiszen Nicholas Latifi is a legjobb tízben végzett.

Ennek köszönhetően pedig egészen a nyolcadik helyre jöttek előre a konstruktőrök között, miután az Alfa Romeót is megelőzték. Russell a grove-i alakulat újjáéledésének egyik vezéregyénisége, de a jövője még bizonytalan.

A Mercedes nemsokára döntést hozhat arról, ki lesz Lewis Hamilton csapattársa 2022-ben, és egyre inkább úgy tűnik, egy másik britet kap maga mellé Russell személyében. Amennyiben ez lesz az utolsó idénye a Williamsnél, ő akkor is úgy gondolja, hogy az istálló tovább folytatja majd felemelkedését.

„A csapat mindent belead jelenleg, nem szórakozni vannak itt. Azért vannak itt, hogy ezt az autót és ezt a csapatot visszajuttassák az élre. Mindent megtettek ennek érdekében, és szerintem ez kezd is látszani” – nyilatkozta a GPFansnek Russell.

„Rengeteg dolog zajlott a színfalak mögött, javítottunk a folyamatokon, a felszerelésen és az infrastruktúrán, mindenen. A csapat lelkesedése is javult, és mindez együttesen vezetett ehhez a teljesítménynövekedéshez.”

„Csodás most a hangulat, és ebből is látszik, hogy a csapat tart valamerre. Függetlenül attól, hogy megyek vagy maradok, az emberek látják ezt a fejlődést.” Hogy ez mire lesz elég, azt egyelőre azonban még nehéz megjósolni.

A Williams vezetői is nagyon fogadkoznak, hogy céljuk az élmezőnybe kerülés, melyhez most már megvan a stabil anyagi háttér a Dorilton Capitalnak köszönhetően, akik tavaly vették át az irányítást Frank Williamstől és lányától. Csak remélni tudjuk mi is, hogy az F1 egyik legpatinásabb alakulata nemsokára újra régi fényében tündökölhet.

