Russell: a Red Bull és a Ferrari minden körülmények között előttünk jár

A szombati nap folyamán Lewis Hamilton is úgy nyilatkozott, hogy jelen állás szerint nem lennének képesek a futamgyőzelemért csatázni, mert némileg le vannak maradva a többiektől. Most bizonyos szempontból új márkatársa, Russell is ezt erősítette meg.

Az utolsó nap végén megkérték a fiatal britet, hogy értékelje a tesztjüket és foglaljon állást a jelenlegi helyzettel kapcsolatban. A Mercedesnek egyébként továbbra is komolyabb gondot okoz a delfinezés, bár ez Russellt nem zavarja annyira fizikailag.

„Szerintem ez többnyire azon múlik, mennyire nyomod neki, mi pedig próbálunk minden teljesítményt kisajtolni az autóból, hogy teszteljük a határainkat. Belülről nézve viszont tényleg sokat pattogunk. Nem a legkényelmesebb, de őszintén szóval nem is annyira érdekel ez, ha közben gyorsak vagyunk.”

Russell viszont hozzátette, hogy úgy érzi, most nem őket kell legyőzni, mert a két fő riválisnak tűnő Red Bull és Ferrari bizony jobb helyzetben van hozzájuk képest. „Jelenleg még nincs meg a tempó, úgy tűnik, egy lépéssel a riválisok mögött vagyunk, és még sok munkánk van hátra a következő hétvégéig, mert a Red Bull és a Ferrari minden körülmények között jobbnak tűnik.”

Amikor megkérdezték tőle, hogy meglepődött-e az ellenfelek teljesítményén, Russell elmondta, hogy nem hinné, a másik két csapat sokkal előttük jár, ugyanakkor nem érzi magukat annyira versenyképesnek, mint szeretné.

„Nem gondolom, hogy kivételesek lennének, mi viszont nem vagyunk annyira jók, mint szeretnénk, ha őszinte akarok lenni. A Ferrari és a Red Bull elöl van, mi pedig egy lépéssel hátrébb. A srácok azonban leásnak majd az aljára. Van még potenciál az autóban, csak meg kell találni, hogyan tudnánk azt kiaknázni.”

A Mercedes ugyan komolyan átalakította az autóját Bahreinre, és előrukkolt a majdnem oldaldobozok nélküli megoldásával, de ettől még egy kulcsfontosságú jelenségre nem tudtak megoldást találni, ez pedig a már említett delfinezés, amely talán őket érinti az egyik legsúlyosabban.

Russell is ezt nevezte meg a limitáló tényezőnek, mert érzése szerint emiatt nem tudják a megfelelő tartományba hozni az autót. „Csak meg kell nézni a felvételeket, és látható, hogy milyen sokat pattogunk, emiatt az autó nem kerül a megfelelő ablakba.”

„A csapat elképesztően keményen dolgozott azon, hogy megoldást találjon rá, de ez még nem sikerült. Ez persze nem jelenti azt, hogy nem is fogunk a jövő hétre vagy a szezon későbbi részére. Ez egy hosszú menet, és hiszem, hogy ott a teljesítmény, csak még meg kell találnunk.”

Russell végezetül még elmondta, hogy nem a drasztikusan átalakított oldaldobozok miatt vannak nehézségeik, a W13 hasonlóan muzsikál, mint Barcelonában, csak egyszerűen még hiányzik nekik valami, amelyet mindenképpen meg akarnak találni jövő hétre, amikor elkezdődik a 2022-es F1-es szezon.

