Russell: a rajtok jelentik a Williams gyengepontját

George Russell a 2020-as szezonban mindenkinek megmutatta, hogy mire is képes a mezőny talán leggyengébb autójával, és kilencszer is bejutott a Q2-be az FW43 konstrukcióval.

Az időmérős eredményei után azonban a Willamsszel egyszer sem tudta learatni a babérokat, amihez nagyban hozzájárult az, hogy a rajtoknál jellemzően több helyet is veszített, ami nem fért bele egy ennyire szoros középmezőnyben.

Sajnos nem tudtuk kihasználni ezeket (a jó időmérős eredményeket, a szerk.) a rossz rajtjaink miatt” – idézte Russellt a Formel1.de, a brit pilóta pedig hozzátette, hogy két különböző problémával is találkozhat a rajtokat követően.

„Vagy túl hamar leugrok a kuplungról, ekkor az autó egyszerűen nem indul el megfelelően, és megállok, vagy lassabban jövök le a (kézi) pedálról, de akkor meg egyből kipörögnek a kerekek, és amiatt szenvedek. Elképesztően pici az a pont, ahol minden jól működik, egy vagy két milliméterről beszélünk.”

„Meg kell értenünk, hogy mitől ilyen érzékeny az autónk. Ez történt Mugellóban (ahol a piros zászlót követő állórajt során bukta el a pontszerzés), és Budapesten is (ahol a legjobb időmérős helyezését érte el idén a 12. hellyel). Ezen felül az első bahreini versenyen is rosszul rajtolt Russell.

„Ezek voltak a legfontosabb versenyek, amelyeknek remek rajtpozícióból vághattunk neki.”

Russell a mercedeses beugrása során nem tapasztalt hasonló hibákat, és lerajtolta Valtteri Bottast is, elmondása szerint pedig mindent megtesz majd most télen azért, hogy a Szahír Nagydíjon szerzett tapasztalataival is segítse a Williamst. Azt azért hozzátette Russell, hogy nem volt egyszerű számára sem a csapat vezérévé válnia.

„Minden egyes verseny után sokkal magabiztosabban vezettem a csapatot a helyesnek vélt irányba. Most már sokkal magabiztosabbnak érzem magam, és őszinte, jól működő kapcsolatom van mindenkivel a csapatban.”

Felhozott még egy példát Russell, az első bahreini versenyről, amit több, mint egy óráig leállítottak Romain Grosjean horrorisztikus balesete miatt. „Nagyon sok időt töltöttem el ott azzal, hogy az adatokat tanulmányoztam, hogy jobb legyen a rajtunk” – mondta Russell.

„Több videót is megnéztünk, hogy mit tehetnék még a felvezető körön, hogy még jobban felmelegítsem a gumikat. Ez végül ki is fizetődött, mert a második rajt már jobb volt.”

