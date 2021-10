Russell: a pontelőny lehetővé teszi, hogy keményebben nyomjam

Miután a Belga Nagydíjat a második helyen zárta Russell, ezzel pedig bőven elhúztak az Alfa Romeótól, a brit kifejtette, hogy ezek után már nem fog annyira félni a rizikós helyzetektől, valamint attól, hogy esetleges pontszerző helyezést veszít el.

Most pedig megerősítette, hogy a 16 pontos előnyük tudatában tényleg igyekszik más dolgokat is kipróbálni, főleg az első körökben. A vasárnapi Amerikai Nagydíjon például az utolsó helyről jött fel 14.-nek a rajtot követően.

„Szerintem a nyomás az utóbbi időben már lekerült a vállamról ezekben az első körökben. Most már még biztosabban támadok és vállalok be egyes dolgokat. A 20. helyről feljönni a 14.-re elég erős kezdés volt most.”

„A jelenlegi helyzetben pedig, mivel rendelkezünk némi előnnyel a bajnokságban, ezért ez lehetővé teszi számomra, hogy tényleg a határokat feszegessem. Őszintén szólva pedig élvezem is. Általában nem szoktam sokat hibázni. Én viszont mindent bele akarok adni a pályán, és láttunk is problémákat például Zandvoortban.”

„Tudni akarom, hogy van-e még benne valami ezeken az utolsó versenyeken. Ugyanakkor azért megerősítettem azt a stratégiámat, hogy nem kell 110 százalékon vezetni ahhoz, hogy mindent kihozz az autóból, mert néha csak lassabb leszel tőle.”

A brit azt is hozzátette, hogy a mercedeses bejelentése is jobb helyzetbe hozta őt ilyen téren. „Szimplán nincs akkora nyomás, mert viszonylag jó helyen vagyunk a bajnokságban, ráadásul már eldőlt, hogy mi lesz velem jövőre. Most stabil a pozícióm, szóval kimehetek, és megpróbálhatok pár dolgot, miközben nem kell annyira félnem a hibáktól.”

„Ez hasonló ahhoz, amit 2019-ben tapasztaltam, amikor kipróbálhattam új dolgokat, fejleszthettem a tudásomat.” Hiába volt azonban remek első köre Amerikában, Russell nem tudott aztán előrébb kapaszkodni, és elismerte, hogy Austin nem igazán feküdt az autójuknak.

„Igazából egész hétvégén kerestük a sebességet. Igazán furcsa pályának éreztem, mert nem volt komoly tapadás az aszfalton, és emiatt mindenki sokat csúszkált, mi pedig nem tudtuk ezt optimalizálni, és nem tudtuk belőle kihozni a legtöbbet.”

„Jó volt a rajtom, de aztán megragadtam. Nem nyertem semmit, nem is veszítettem semmit. A riválisunk, az Alfa pedig szintén nem szerzett pontot. A leszorítóerő komoly szerepet játszott most. Egy olyan futam volt, ahol a gazdagok gazdagabbak, a szegények pedig szegényebbek lettek, mi pedig nyilván nem állunk egy szinten a leszorítóerő terén a legjobbakkal.”

