Russell a Mercedesnél megtanulta, hogy minden apró részletre figyelni kell

Ugyan Russell tavaly csak egyetlen verseny erejéig vezethette a Mercedest, mégis elég volt ez neki arra, hogy rendesen belelásson abba, hogy miként működik a világbajnok istálló. A brit kifejtette, hogy a jó szereplése lökést adott a magabiztosságának, de úgy érzi, más előnye is származott belőle, például a munka iránti megközelítése is változott.

Amikor a legfőbb tanulságokról mesélt, amelyeket a Williamsnél is meghonosított a szezon kezdete előtt, Russell kifejtette, hogy a Mercedes hozzáállása különösen elképesztő volt számára.

„Szerintem a Mercedes módszere nagyon analitikus és komolyan belemennek bizonyos részletekbe. Sikerült ezt átültetnem, ahogyan a mérnökeik dolgoznak, és ez tényleg érdekes. Igazából mindkét oldalról meríthetek kicsit, összegyúrhatom őket, hogy lássam, mi működik a legjobban.”

„Az adatokról is tanultam egy kicsit, és igyekeztem azt is kivitelezni a Williamsnél. Minden jól jön ilyenkor.” Hiába van több dolog is, ami segítséget jelent Russellnek, azt azért ő is tudja, hogy nem lehet mindent ugyanúgy áthozni a Mercedestől a Williamshez.

„Az F1 nagyon is dinamikus, szóval meg kell tanulnod, hogy miként tudod a legtöbbet kihozni a gépedből. Ha az működik egy Mercedesben, az nem jelenti azt, hogy a Williamsben is fog. Emellett alkalmazkodónak is kell lenned. Sokat kellett változtatnom a vezetésemen, hogy igazodni tudjak az ő autójukhoz.”

„Amikor visszajöttem ide, akkor pedig újra vissza kellett állnom, mert a Williamsben nem tudtam bizonyos dolgokat megtenni, mint amiket egy Mercedesben igen.” Russell most jelenleg a három évre szóló szerződésének utolsó idényét fogja megkezdeni, és abban reménykedik, hogy 2022-ben esélye nyílhat egy ülésre a csillagosoknál.

