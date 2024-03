Russell: a Mercedesnek vannak „ötletei”, miért kezdtük ezt az évet is gyengén

A Mercedes kihívásokkal teli nyitányon van túl, hiszen két forduló alatt eddig 26 pontot szereztek, ami 2012 óta az istálló legrosszabb kezdése. A német márka biztatóan indult neki az új szezonnak, mivel úgy vélték, a W15-ös már nem hordozza magában az elődei zavaró tulajdonságait.

Bahreinben és Szaúd-Arábiában azonban a jól induló szabadedzések ellenére rendre visszaestek, így Russellnek és Lewis Hamiltonnak csak viszonylag kevés pont jutott, miközben a dobogótól is elég távol voltak. Dzsiddában eközben egyértelműen kiderült, hogy az autójuk nem elég jó a gyorsabb kanyarokban, miközben a pattogás is újra felütötte a fejét.

Russell most ugyanakkor arról beszélt, hogy a csapat már kezdi érteni a problémáik hátterét, miközben továbbra is úgy gondolja, hogy az új autójukban több potenciál rejlik, mint az előző kettőben: „Igen, egyértelműen így gondolom. Elég csak megnézni a potenciált és a teljesítményt, amelyet az előző két verseny első két szabadedzésén mutattunk. Gyorsak voltunk, a sebességünk viszont az időmérőre eltűnt, de már van pár ötletünk, hogy ez miért lehetett.”

„Arra is fontos emlékezni, hogy eddig csak három tesztnap és két hétvége ment le. Ha összehasonlítjuk ezt egy focicsapattal, ha ők csak három napot edzettek volna együtt az első két meccs előtt, akkor még ők is csak keresgélnék, hogy miként tudják kihozni egymásból a legtöbbet. Mi is most valahol itt tartunk. A Red Bull mögötti négy csapat esetében pedig rendkívül szoros, tehát könnyen változhatnak a dolgok” – magyarázta Russell.

Az egyszeres győztes Melbourne előtt eközben abban is bízhat, hogy a Mercedesnek egészen jól ment a helyszínen az elmúlt két esztendőben. Russell 12 hónapja még vezette is a futamot egy adott ponton, mielőtt technikai hiba miatt ki kellett állnia.

„Úgy vélem, jól mentünk itt az elmúlt két évben. Tavaly a második és harmadik helyre kvalifikáltuk magunkat, és még a győzelemért is meccsben voltunk egy ideig. Az első két versenyből pedig rengeteget tanultunk. Az edzések során sok mindent fogunk tesztelni az autón, hogy megérthessük, miként lehet belőle a legtöbbet kihozni.”

Sajtóhírek szerint a Mercedes eközben sikeresen elhappolt két szakembert az egyik legnagyobb riválisától.