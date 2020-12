Russell a Mercedesben, két újonc a pályán - mutatjuk a Forma-1 Szahír Nagydíjának menetrendjét!

A Bahreini Nagydíjat követő héten ugyanott, de már másik vonalvezetésen fognak versenyezni a Forma-1 résztvevői. Az oválnak is nevezett pályán talán a sorozat valaha futott leggyorsabb köre is megszülethet.

Nem ez lesz azonban az egyetlen csavarja a hétvégének. Mint tegnap reggel kiderült, a világbajnokságát már Törökországban bebiztosító Lewis Hamilton elkapta a koronavírust, így ki kell hagynia a futamot.

Helyét a Mercedes utánpótlásprogramja révén a Williamsben versenyző George Russell veszi majd át, aki bizonyíthatja rátermettségét, mindemellett megszerezheti élete első világbajnoki pontjait is. Helyettese a Williamsnél a csapat hivatalos tartalékpilótája, a Formula 2-ben edződő brit-koreai Jack Aitken lesz, aki most debütál a száguldó cirkuszban.

Nem ő lesz az egyetlen újonc a mezőnyben: Romain Grosjean továbbra is lábadozik a múlt vasárnap szenvedett égési sérüléseiből hatalmas balesetét követően, így a Haas is beveti tartalékpilótáját, Pietro Fittipaldit, aki az első olyan versenyző lesz, akinek már a nagyapja is a Forma-1-ben szerepelt.

A program a múlt hetihez képest tolódik, így itt már minden egyes szakaszt naplemente után fognak megrendezni helyi idő szerint, a 87 körös futam pedig magyar idő szerint vasárnap 18:10-kor rajtol majd el.

Első szabadedzés Péntek 14:30-15:00 Második szabadedzés Péntek 18:30-20:00 Harmadik szabadedzés Szombat 15:00-16:00 Időmérő Szombat 18:00-19:00 Futam Vasárnap 18:10-

