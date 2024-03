Russell: a Mercedes még „nem ragadtatja el magát” a meglepő eredmény után

A második szabadedzésen, amelyet hasonló körülmények között rendeztek, mint az időmérőt és a futamot fogják, Lewis Hamilton vezetésével kettős Mercedes-siker született, miközben a harmadik helyre Fernando Alonso jött be az Aston Martinnal. Eközben a hatalmas favoritnak tartott Max Verstappen csak hatodik lett, bár a Red Bull látszólag a hosszabb etapokra helyezte a hangsúlyt.

Mindez persze még mindig nem jelent semmit a folytatást illetően, és ezzel Russell is pontosan tisztában van: „Egyáltalán nem ragadtatjuk el magunkat. Az időmérős tempónk igazán erősnek tűnt, de még meg kell értenünk, hogy miért. Változtattunk pár dolgon a tesztet követően, és ez túlszárnyalta az elvárásokat. Alapvetően viszont a versenytempó számít, és abban Max még mindig előttünk van.”

„Fernando, Lando [Norris] és a Ferrarik is nagyon közel voltak, és Lewis és én is eléggé hasonló tempót futottunk, szóval valódi csata van kibontakozóban. A versenytempó terén is elégedettek voltunk a nappal, az autó remekül teljesít, de még biztosan nem fordítunk túlzott figyelmet a táblázatra.”

A Mercedes egykörös tempója viszont így is reményt ad nekik, hogy a Red Bull még sincs annyira messze tőlük, mint azt Hamilton múlt héten mondta. „Remélem” – válaszolta Russell, amikor arról kérdezték, hogy az autójuk most sokkal jobbnak tűnik-e az időmérős próbálkozások terén, mint egy hete.

„Le kell ülnünk és meg kell értenünk, honnan jött ez a teljesítménynövekedés, hogy egyszeri dologról van-e szó, vagy esetleg fent tudjuk-e tartani hosszú távon is, és hogy vasárnap tudunk-e a komoly pozíciókért csatázni. A teszt után Max látszólag messze mindenki előtt járt, most viszont a különbség kisebb lett, bár még mindig ő van elöl. Úgy vélem, továbbra is egészséges előnnyel rendelkezik, de már nem nevetséges előnnyel” – zárta első napi értékelését a fiatal brit pilóta.

