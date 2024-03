Russell: a Mercedes „komoly lépést tett” az időmérőn, de…

Miközben Lewis Hamilton csak a kilencedik legjobb időt tudta autózni a W15-tel, Russellnek sikerült harmadikként zárnia, a lemaradása pedig három tized volt a pole-t megszerző Max Verstappennel szemben, ami nem mondható óriási lemaradásnak.

Ezzel pedig Russell is tisztában van, aki nem győzte dicsérni a Mercedes által a szimulátorban végzett munkát, aminek következtében most érzése szerint sokat léptek előre a kvalifikációs teljesítmény terén.

„Remek versenyzőink vannak a gyárban, akik rengeteget szimulátoroztak” – utalt ezzel Mick Schumacherre, Frederik Vestire és Anthony Davidsonra. „Lewis és én is dolgoztunk a szimulátorban, hogy finomhangolhassuk a beállításokat és javítsunk az autón. Egyértelmű, hogy komoly lépést tettünk az egykörös tempó tekintetében.”

Egyvalamire azonban ennek kapcsán felhívta a figyelmet az egyszeres győztes: „Csak azt reméljük, hogy ezzel nem rontottuk el a versenytempónkat. Úgy vélem, szoros küzdelem lesz mindannyiunk között… kivéve Maxot.”

Miközben Russell kihangsúlyozta, hogy ő és Hamilton sokkal komfortosabban érzik magukat a W15-ben, mint az előző évi autóban, tisztában van vele, hogy Verstappen legyőzéséhez még hosszú utat kell bejárniuk. „Mindenki lenyűgöző munkát végzett a gyárban, hogy Lewisnak és nekem olyan autót adjon, amellyel sokkal elégedettebbek lehetünk, egy alapot, amelyre építeni lehet.”

„Végső soron viszont Max továbbra is előttünk van. Még mindig van mit behozni. Ha viszont megnézzük az időmérős teljesítményeinket az előző két évből, akkor ez a harmadik hely most igazán jónak tűnik… A Red Bull viszont még mindig erős, és Max is kiváló munkát végez. Neki ráadásul új szett abroncsa is maradt. Ha esély lesz arra, hogy átvegyük a vezetést, akkor meg fogjuk próbálni, de alapvetően a második helyért megyünk. Remélhetőleg lesz egy kis őrültség.”

Bár Fernando Alonso eközben csak hatodik lett, ő is pozitívan értékelte az időmérőjét.