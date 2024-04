Russell: a Mercedes az „apró különbségek csatáját” vívja jelenleg

A csillagosok nehézkesen kezdték a 2024-es szezont, hiszen eddig nem tudtak dobogóra sem állni, és a negyedik helyet foglalják el a konstruktőri tabellán – csupán egy ponttal megelőzve az Aston Martint. Papíron tehát egyáltalán nem fest jól a dolog, de Russell szerint a sorsukat apró dolgok határozták meg, így viszonylag kis javulással is nagyot tudnának előrelépni.

„Úgy vélem, a kis dolgok is hatalmas különbséget jelentenek a végeredmény szempontjából. Egy-két tized extra az időmérőn, és máris négy hellyel vagy előrébb a rajtrácson. Ebben az esetben nem kezdtünk volna a kemény gumikon Japánban, ami egyébként az akkori információk alapján helyes döntés volt. A verseny pedig egészen másképp alakult volna.”

„Most tehát az apró különbségek csatáját vívjuk, és szerintem a rosszabbik oldalát szenvedtük el ennek az utóbbi hétvégéken, két olyan pályán, melyek nem igazán fekszenek az autónknak.”

A W15-ös eddig küszködött a nagysebességű kanyarokban, és ez a gyengeség nagyobb figyelmet kapott Dzsiddában, Ausztráliában és Japánban is, most Kínában viszont inkább a középgyors és lassabb szekciók vannak többségben, ami jobban megmutathatja, mire is képes valójában a Mercedes autója.

„Ez a hétvége szerintem nagyon jó tesztje lesz annak, hol állunk, különösen a McLarenhez képest. Szóval most erre próbálunk fókuszálni.” Lewis Hamilton eközben arról beszélt, hogy a csapat ugyan nem hozott újításokat Kínába, de fontos tapasztalatokat vittek magukkal Japánból a beállításokkal kapcsolatban.

„Semmi sem változott az autónkon, de már kicsit jobban értjük. Megnézve az előző hétvégét, sikerült javulást elérnünk. Ha tehát visszamehetnénk, másképp csinálnánk dolgokat, de ez nyilván csak a tapasztalat és a visszatekintés hozadéka. Most tehát ebből próbálunk profitálni, aztán majd meglátjuk, alkalmazni tudjuk-e azokat a módosításokat, melyeket utólag elvégeztünk volna Szuzukában. Remélhetőleg ezáltal kicsivel több teljesítményt találunk.”

A Mercdes jelenlegi legnagyobb ellenfelét talán a McLaren jelenti, kinek versenyzője, milyen esélyeket lát a győzelemre.