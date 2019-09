Russell: A lehetőségek jönni fognak

A nyáron derült ki, hogy a Mercedes kitart Valtteri Bottas mellett, így a németek tartalékpilótája, Esteban Ocon jövőre is lemarad az egyik ülésről. Azonban a francia nem kesergett sokáig, és gyorsan meg is találta a megoldást, ami a Renault lett. A francia gyári csapat örömmel látja a honfitársat Nico Hülkenberg helyén, akinek egyelőre még keresgélnie kell, hogy 2020-ban is a Forma-1 tagja lehessen.

George Russell idén még csak újonc, ráadásul a Williamsben, ami egyáltalán nem versenyképes idén, ám a brit így is bizonyítani tudta rátermettségét. Ugyan Russell számára még nem nyílt meg az út a Mercedeshez, de könnyen lehet, hogy nem kell sokat várnia. A brit készen áll a lehetőségre.

"2020-ban még nem leszek a fő jelölt a Mercedesnél. De a pályafutásom kezdete óta minden versenyen bizonyítani akarok, és minden versenyre külön gondolok. Biztos vagyok benne, hogy ha jól dolgozom ezen a hétvégén, majd az azutánin, a lehetőség feltűnik majd" - jelentette ki Russell.

"Nem akarom, hogy az álmok visszatartsanak. A Forma-3-ban is tudtam, hogy bejutok majd az F1-be, ha minden versenyen hozom a legjobbamat. Azóta ez a hozzáállás nem változott" - mondta a brit versenyző, aki idén még nem szerzett pontot.

