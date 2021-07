Russell: a korai szimulátoros munka alapján 2022 egy „teljesen más kávéház lesz”

A sorozat 2014 óta a legkomolyabb technikai átalakításon megy majd keresztül a következő szezonra, hiszen az autók teljes dizájnja és filozófiája, valamint aerodinamikai teljesítménye is alapvetően megváltozik. Vélhetően néhány másodperccel lassabbak lesznek majd, mint a mostani autók, de cserébe a versenyezhetőségnek sokat kell javulnia.

Russell még csütörtökön elmondta, hogy nem veszi ki „nagyon komolyan” a részét a Williams 2022-es autójának fejlesztéséből, de a szimulátorban már dolgozott, és ezek alapján úgy véli, hogy valóban jelentős változásokat tartogat a következő szezon.

„Még nagyon korán van, még csak az alapokat fektetjük le. A versenyző szempontjából igazából csak folyamatosan adod a visszajelzéseket az idei masináról, és elmondod, hogy mit szeretnél kapni a jövő évitől. Az viszont egy teljesen más kávéház. Ez lesz talán az egyik legkomolyabb átalakulás valaha az F1-ben.”

„Most minden csapat hasonló cipőben jár, próbálják lefektetni az alapokat, és megérteni, hogy hol tudnak még több teljesítményt találni. Amíg azonban nem hajtunk pályára a jövő évi első teszten, addig senkinek sem lesz valós fogalma a helyzetről” – vélekedett a brit.

Ő is úgy látja az első szimulátoros körök alapján, hogy az autó „mindenképpen versenyezhetőbb lesz”, és abban reménykedik, hogy a kocsik által generált csökkentett mértékű piszkos levegő az új 18 colos Pirelli-abroncsoknak is jót tesz majd.

„Szerintem sokat segít majd a gumiknak, mert kisebb lesz a koszos levegő mértéke, így a gumik sem melegednek majd túl annyira. Persze jönnek a 18-as kerekek is. Most még persze nehéz minden egyes aspektust megfelelően lemodellezni, hiszen még egyetlen kört sem mentünk vele a pályán.”

„Azon fog múlni, hogy mennyire jó a korreláció. Ha egy istállónak megfelelnek a CFD-s és szélcsatornás adatai a pályán tapasztaltaknak, akkor vélhetően jó helyzetben lesznek, mivel drasztikusan megváltozik minden. Ők bízhatnak a számaikban, míg azok, akiknél ez nincs meg, vélhetően hátrányban lesznek.”

„Akkora viszont ez a változás, hogy még korai bármit is megmondani.” Korábban egyébként Charles Leclerc is kipróbálta a 2022-es Ferrari korai változatát a szimulátorban, és ő is arról számolt be, hogy komoly eltérések lesznek a jövő évi és a mostani versenygépek között.

