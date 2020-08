Roy Nissany vezetheti a Williams egyik autóját pénteken Barcelonában

Nissany már a 2019-es a szezon utáni teszten is vezethette a Williamset Abu Dhabiban, ami után be is jelentették, hogy 2020-ban Jack Aitken, a csapat tartalékpilótája mellett ő lesz a Williams tesztpilótája.

Az izraeli pilóta jelenleg az F2-ben versenyez a Tridenttel, legjobb eredménye az évadnyitó Osztrák Nagydíjon elért 10. helyezése volt, 2018-ban már teljesített egy szezont a Camposszal, akkor szintén 1 pontot szerezve 22. lett a bajnokságban.

„Nagyon várom már, hogy az autóba üljek Barcelonában” – nyilatkozta Nissany. „Minden pilóta számára hatalmas lépés a karrierjében, amikor először vezet egy Forma-1-es szabadedzésen, de számomra ez egy nemzeti eredmény is, hogy az izraeli zászlót képviselhetem.”

„Nagyon alaposan készültünk erre a csapattal, és hiszünk abban, hogy értékes szabadedzésünk lesz.”

„Nissany George autóját fogja vezetni az első szabadedzésen” – tette hozzá Dave Robson, a Williams teljesítménymérnöke. „Tavaly az év végén Abu Dhabiban már dolgoztunk együtt, és tudjuk, hogy azonnal fel fogja venni a tempót, amivel nagy segítségünkre lesz a pénteki tesztprogramunk teljesítésében.”

Roy Nissany, Williams Fotó készítője: Mark Sutton / Motorsport Images

A Williamset az Israel Start-Up Nation logói fogják díszíteni, ami a kanadai milliárdos, Sylvan Adams tulajdona, aki finanszírozza Nissany karrierjét.

Talán nem sokan emlékeznek már, de Roy édesapja, Chanoch Nissany is megfordult a Forma-1-ben egy rövid ideig. A sikeres, Budapesten élő üzletember 38 évesen kezdett bele a motorsport kalandjába, 2005-ben pedig a Minardival részt vehetett a Magyar Nagydíj első szabadedzésén.

Ez a Forma-1 történetének egyik legrosszabb fizetős beugrásaként maradt meg, miután Nissany a rádión túl a magas (!) tapadásra panaszkodott, 13 másodperccel le volt maradva Michael Schumachertől, de 7 másodpercre a másik Minardistól, Christijan Alberstől is, majd miután kipördült, nem szállt ki az autójából, mert elfelejtette, hogyan kell kivenni a kormányt, így az autóját vele együtt emelték ki a sóderágyból.

A Motorsport.com exkluzív interjút készített vele a Forma-1-es kalandjáról, amiből nem bánt meg semmit.

Ajánlott videó: