Rövid technikai elemzés egy újabb egyedi 2022-es F1-es autóról: Williams FW44

Fantasztikus látni azt a technikai sokszínűséget, amit megfigyelhettünk az eddig bemutatott és/vagy bejáratott 2022-es Forma-1-es autókon, ami könnyen lehet, hogy tiszavirág életű lesz, miután a téli tesztek után és alatt a csapatok nekikezdenek majd a nagyipari kémkedésnek és másolásnak.

A Williams csalódást keltően a hivatalos bemutatója alatt csak az újradolgozott 2022-es festését mutatta be, de Jost Capito megnyugtatta a szurkolókat, hogy a csapat filmforgatási napjáról közzétett képeken megmutatják a valódi FW44-et is.

Annyira nem szórták meg végül a szurkolókat, mint az Aston Martin, és különösen az autó hátuljával kapcsolatban maradtak kérdéses részletek, de a Williams így is megmutatott egy pár érdekes, egyedi megoldást.

A sok lapos kialakítástól eltérően a Williams egy igen gömbölyű orrot adott az autójának, ami a színkombinációval együtt kicsit olyan, mint egy régi Simtek autó a 90-es évek elejéről. Az eddig látott megoldásokhoz hasonlóan a Williams orra is az első szárny felső 3 légterelő eleméhez csatlakozik, a legalsó elemet az Alfa Romeóhoz és a McLarenhez hasonlóan hajlították meg. Az első szárny felső elemei kevésbé radikálisan csökkennek, ahogyan közelítünk a szárny oldalfalához, és érdekes látni, hogy mennyire magas leszorítóerős konfigurációt kapott a legfelső elem, ami keményen megdolgozza a légáramlatot – valószínűleg nem a végleges kialakítást láttuk, még a barcelonai tesztig is van egy hét, a bahreini szezonnyitóig meg egy hónap. Az első szárnnyal kapcsolatban szintén érdemes kiemelni a felső elemek dőlésszögét megváltoztató mechanizmust, amit az Aston Martinhoz hasonlóan szorosan az orr mellé tettek, és a kialakításukból ítélve szintén örvénygenerálásra használják.

Alex Albon, Williams FW44 Fotó készítője: Williams

A Williams megtartotta a tolórudas, kettős keresztlengőkaros első felfüggesztését, de meg sem próbálták azt annyira magasra húzni, mint ahogyan azt a 2021-es és az azokat megelőző autókon láthattuk, a felső lengőkarpáros elhelyezése szintén hozzájárul az autó retro kinézetéhez.

A McLarennel, és a pályán bejáratott Alfa Romeóval szemben, az Aston Martinhoz hasonlóan a Williams is meglepően nagy első fékhűtő-beömlőket rakott az autójára – ezen a területen versenyről versenyre fognak változni az autók 2022-ben.

Még több F1 hír: Kubica szerint így változtak az F1-es autók az elmúlt másfél évtizedben

Az igazán egyedi williamses megoldást ezúttal is az autó légbeömlőinél kell keresni az FW44-en. A Williams is egy nagyon rövid, széles, meredeken lejtő oldaldobozt rakott az autójára, ahogyan azt a Haas renderképein is láthattuk, de még annál is kisebbek, az igazi különlegességet pedig az oldalsó becsapódásgátló elhelyezése jelenti: azt nem a karosszéria tetejére tették, hanem a többi autóénál (mínusz Alfa Romeo) jóval nagyobb beömlő közepére, így a 2018-as Alfa Romeo stílusában, de annál jóval kevésbé radikálisan kettéosztva a beömlőt.

A Williams egyértelműen az Alpine által tavaly igen látványosan megvalósított utat követi a hűtő és motorelrendezésével: amilyen picik az oldalszekrények, és amilyen keskeny maga az autó a kólásüveg-területen a hátsó tengely előtt, annyira kapott óriási, négyzetes felső légbeömlőt az FW44. Erre azért van szükség, mert amellett, hogy minél hatékonyabban akarják a légáramlatokat az oldaldobozok felől a diffúzor tetejére irányítani, a hűtőradiátorok legnagyobb részét magára a V6-os belső égésű motorra pakolták.

A Ferrari-motoros autók, mint például az Alfa Romeo a C42-vel, teljesen más elképzelést követtek, náluk elsődleges szempontot jelentett a felső légbeömlő minél hatékonyabb kiiktatása.

Williams FW44 Fotó készítője: Williams

Nagyon rosszul lehet sajnos látni a Williams képein, de úgy tűnik, a Venturi-csatornák bejáratánál is teljesen egyedi utat választottak: a bal oldali fékhűtő mellett két apró, felfelé ívelő szárnyacskát látunk. Ezek a Venturi-csatorna szájában lévő terelőszárnyak, a Williams azonban úgy döntött, hogy a lehető legmagasabbra, a csatornából kilógóan helyezi el azokat, ahelyett, hogy magában a csatornában terelnék azokkal az áramlatokat, egyfajta – papíron betiltott – bargeboardok létrehozva azokkal. Ezt a megoldást még biztosan alaposabban ki fogjuk vesézni, amint több kép lesz arról.

Williams FW44 Fotó készítője: Williams

A félig oldalról készül képeken is jól látszódik, mennyire keskeny és pici a Williams oldalszekrénye: a piros nyíllal jelölt területek az oldalsó becsapódásgátlókat takarják. Érdekes lenne látni felülről, oldalról a Williams oldaldobozait, de ezzel még várnunk kell.

A Williams most először veszi át teljesen a Mercedes sebességváltóját, miután Jost Capito szerint feleslegesen égették a pénzt a saját egység tervezésével, miközben a Mercedestől vásárolt sebességváltó jobb integrációt tesz lehetővé az autó hátuljánál: valószínűleg neki van igaza, miután a Williams nincs olyan pénzügyi helyzetben, mint a McLaren, továbbra is megengedhetik a saját sebességváltóház készítését, és a Williams-család sem vesz már részt a csapat irányításában, hogy a csapat teljes függetlenségének fontosságát hangsúlyozzák.

A hátsó felfüggesztés, ahogyan az Aston Martinon is, „hagyományos” vonórudas elrendezésű, és ahogyan azt Aston Martin, úgy a Williams is „lyukat” fúrt a diffúzor oldalára. A hátsó szárnyat a McLarenhez hasonlóan egyetlen tartópillérrel rögzítik, amelybe elegánsan integrálták a DRS-mechanizmust is. A Williams által közzétett képekről sajnos nem derül ki, hogy a diffúzor fölötti középső szárny milyen kialakítással rendelkezik.

Összességében: örvendetes, hogy a Williams is sajátosan értelmezte a 2022-es szabályokat, és egy egyedi autóval rukkoltak elő. Különösen érdekes, hogy a három Mercedes-motort használó csapat teljesen máshogyan értelmezte a szabályokat, így nem is nagyon lehet következtetni arra, hogy a W13 milyen lesz, miközben a Haas dizájnjegyei, amennyiben azok valódi megoldásokat ábrázoltak, valamilyen szinten biztosan fel fognak tűnni a Ferrarin.