Rosszul kezdődik! A Ferrari mérnökei nem boldogok az első 2020-as adatokkal

A Forma-1 világa 2021-ben a feje tetejére áll, a sportág vezetése a csapatok egyetértésével teljesen új irányt határozott meg az új szabályokkal, amelyek nem csak a technikai, de a pénzügyi oldalon is jelentős változtatást jelentenek.

A technikai előírások ennek megfelelően idén várnak utoljára a megszokott keretek között a mezőnyre, 2020-ban szinte alig lesz eltérés ilyen téren 2019-hez képest. Az előírások mozdulatlansága pedig biztosítja a csapatoknak, hogy a tavaly felmerült problémákra koncentráljanak.

A Ferrarinak akadt gondja tavaly bőven, technikai téren hiába rendelkezett már nagyobb motorerővel, az aerodinamikai oldalon a Mercedes köröket vert rá. Az olaszok ennek megfelelően ezen a téren igyekeztek eddig változtatni, ahogy hallani lehetett a felfüggesztés és az első szárny átalakítása is ezt a célt szolgálta.

Még több F1 hír: Az Alfától visszacsábított mérnök is részt vesz a 2020-as Ferrari fejlesztésében

A Ferrari már túl is van az év első szimulátoros és szélcsatornás tesztjein, és a jelek szerint az olaszok nem boldogok az elemzésekkel. Leo Turrini blogger már korábban is hozzájutott bizalmas információkhoz az olaszok kapcsán, az olasz szakértő most úgy tudja, hogy az első 2020-as adatok nem kápráztatták el a Ferrari mérnökeit.

"Számomra úgy tűnt, hogy a szimulátoros és a szélcsatornás tesztek visszajelzéseitől a Ferrari mérnökei nem voltak elájulva. De még mindig van idő, ezt nem szabad elfelejteni. Nem vagyok pesszimista, de a Mercedesnek 2019 végén volt egy kis előnye, különösen a versenybeállítások terén, ami nem is volt kevés. Mivel a szabályok nem változnak, a jóslás elkerülhetetlen. De várjuk ki, mi lesz a vége" - írta blogjában Turrini.

A Ferrari tavaly nagyon optimistán kezdte az évet a szezon előtti tesztek eredményéből kiindulva, ám már az első futamon kiderült, hogy az olaszok elszámolták magukat, és az év eleji hátrányból végül csak faragni tudtak.

Az olaszoknál tavaly ugyanakkor nemcsak a technikai megfontolások okoztak gondot, hanem az új pilótapáros is, Charles Leclerc és Sebastian Vettel a szezon során nem segítette egymást, és ezzel a Ferrarit is hátráltatták céljai elérésében.

Főszerepben az a bizonyos szakasz, amin Fernando Alonso a második helyet érte el. Egy újabb nagyszerű eredmény a spanyol sztártól az első Dakar Raliján.