"Rossz irányba mentek és most nem hajlandóak visszafordulni..." - így ír a Sky riportere a Mercedes szenvedéséről

A Mercedesnek nem sikerült jól a szezonnyitó Bahreinben, az ötödik és hetedik helyet szerezték meg, több mint 50 másodperccel lemaradva a győztes Max Verstappen mögött. Bahreint a negyedik leggyorsabb autóval hagyták el, még ügyfélcsapatuk, az Aston Martin is megelőzte őket.

A lohasztó tempó miatt Toto Wolff hatalmas pálfordulást mutatott be, miután a verseny előtt még elkötelezte magát a jelenlegi koncepció mellett, már szombaton arról beszélt, hogy alapvető változásokra van szükség, melyek hamarosan meg is érkezhetnek.

A Sky Sports F1-nek a versenyről írt értékelésében Martin Brundle arról írt, Hamilton és Wolff hangneme is megváltozott: „Úgy tűnik, a Mercedesnél rossz irányba mentek és most nem hajlandóak visszafordulni. Még Lewis és Toto is nyíltan kifejezték csalódásukat, pedig ők csakis dicshimnuszokat szoktak zengeni a csapatról.”

„Elég nagy lehet a csapatnál a feszültség. A minőség megvan, de egy új irány kell, valamint nem ártana kiszellőztetni a fejeket. A zéró-sidepod kifejezést valószínűleg nem akarják többet hallani, most az a mantra, hogy vissza kell lépni egyet, hogy új aerodinamikai filozófiával álljanak elő. George Russell is azt mondta, hogy hajlandó szenvedni a hosszútávú fejlődésért.”

A Mercedes 12 hónapja is hasonló helyzetben volt, messze lemaradva a két élcsapattól, miközben a delfinezéstől is szenvedtek. A problémák ellenére Hamilton és a csapat többi része továbbra is pozitívan nyilatkozik, de Brundle kétli, hogy még egy olyan évet szeretnének, mint a 2022-es volt.

„Tavaly év végére sikerült a Mercedest egy futamgyőztes autóvá változtatni, de nem úgy hallom, hogy megvan bennük az inger arra, hogy ezt még egyszer eljátsszák. A hibrid-korszak első éveiben egy roppant erős erőforrásuk volt – ez az előnyük már nincs meg.”

„Amikor lehetett volna fejleszteni az erőforrásokon, nem sikerült. Emellett olyan kulcsembereket vesztettek el, mint Andy Cowell, James Vowles és sokan mások, miközben James Allison már másra összpontosít. Persze továbbra is hatalmas tehetségek vannak náluk, de még nem forrtak össze eléggé.”

Olasz sajtóhírek mindenesetre megszellőztették, hogy változás történhet a csapat vezetésében - éppen James Allisont hozták hírbe a Forma-1-es gárdával.