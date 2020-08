Rossz hírek a McLarennél: egy évet csúszik az új szélcsatornájuk

A McLaren tavaly jelentette be, hogy a wokingi gyáruk felújításának keretein beül egy vadonatúj szélcsatornát is készítenek, amelyet a cég vezetősége is elfogadott. A McLaren az utóbbi időben a Toyota kölni szélcsatornáját használta, de a terveik szerint 2021-ben már elkezdhették volna a munkát a sajátjukban.

Ezt a fejlesztést elsősorban a tavaly a Porschétől érkezett új csapatfőnök, Andreas Seidl szorgalmazta, aki szerint a saját, házi szélcsatorna elengedhetetlen kelléke az autó fejlesztésének.

A koronavírus-járvány miatt azonban a McLaren rekordveszteségeteket könyvelt el, az autógyártó részlegről 1200 embert is el kellett bocsájtaniuk, míg a versenycsapat csak egy újabb bahreini kölcsön után tudta stabilizálni a helyzetét rövidtávon.

„A különböző befektetéseink lassan most kezdtek el újraindulni. Egy, az egész világot érintő válság után vagyunk, ami az összes projektünket érintette” – mondta a McLaren technikai igazgatója, James Key, aki hozzátette, hogy ezzel a fejlesztési körülményeik nem igazán változnak majd a mostanihoz képest.

Lando Norris, McLaren MCL35 Fotó készítője: Mark Sutton / Motorsport Images

„Az eredeti terveink szerint az új szélcsatornánk a következő év közepére készült volna el, tehát pont lecsúsztunk volna még a 2021-es, vadiúj autó fejlesztési ciklusáról. Most mi, és az autók is csúsznak 2022-re, ezért a helyzet hasonló lesz.”

„Ugyanakkor nem fogjuk tudni még kihasználni azt az extra technológiai előnyt, ami egy ilyen teljesen új létesítménnyel jár, ami mérnöki szempontból igen sajnálatos.”

