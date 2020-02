Rossi legendás F1-es tesztje a Ferrarival

Valentino Rossi ebben a hónapban ünnepli a 41. születésnapját. Az olasz még mindig a MotoGP-ben versenyez és nem adja fel, hisz abban, hogy újra felérhet a csúcsra. Erre legutóbb 2009-ben volt példa a Yamahával.

Vale jelenleg is a márkának húzza, de nincs sok esélye a Honda és Marc Marquez ellen, valamint közben bejelentésre került, hogy a gyári 2021-es felállásnak nem lesz része. 1997-ben a 125, 1999-ben a 250, míg 2001-ben az 500 köbcentis kategóriában győzött. Ezt követően jöhetett a menetelése a MotoGP-ben.

Rossi nemcsak a motorok iránt érdeklődik, és nagy rajongója a Forma-1-nek. Természetesen a Ferrari a favorit, amivel már az F1-ben is tesztelhetett pár kört. Ez még a 2006-os év elején volt közel 15 esztendővel ezelőtt a spanyolországi Valenciában.

Vale fokozatosan vette fel a tempót a kollektív teszten: az első nap végén a 9. volt a 15 pilótás mezőnyből. Ekkor 1 másodperccel maradt el a hétszeres világbajnok Michael Schumacher-től. A második tesztnapon magabiztosabb formát mutatott, és egyre inkább érezni kezdte a gépet.

Valentino Rossi, drives the Ferrari F2004, in what was to be a top secret test and he wears one of M

Fotó készítője: Motorsport Images